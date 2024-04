Datenpanik in der Formel 1: Wie Teams ihre Informationen schützen

ANZEIGE

(Motorsport-Total.com) - In einer Welt, in der Geschwindigkeit und Präzision alles sind, steht die Formel 1 vor einer neuen Herausforderung: der Sicherheit der Daten. Die zunehmende Abhängigkeit von der Breitband-Datenübertragung hat dazu geführt, dass Teams sicherstellen müssen, dass ihre Informationen auf dem Weg von der Rennstrecke in die Garage und von dort zur Fabrik - und umgekehrt - geschützt sind.

© Motorsport Images Cybersicherheit rund um die Renndaten ist für alle F1-Teams seit Jahren ein wichtiges Thema Zoom Download

Seit den frühen 2000er Jahren haben Cybersicherheitsunternehmen eine enge Beziehung zu den Formel-1-Rennteams entwickelt. Datensicherheit ist in der Formel 1 schon längst kein reines IT-Problem mehr, sondern eine Herausforderung, die alle Bereiche des Teams betrifft.

Bei Partnerschaften mit modernen Unternehmen wie Arctic Wolf (Red Bull), CrowdStrike (Mercedes) und Darktrace (McLaren) geht die Verbindung über finanzielle Unterstützung hinaus, vielmehr sind Lösungen dieser Unternehmen integraler Bestandteil der Cybersecurity der Teams geworden.

Datensicherheit ist nicht nur eine Frage der Prävention, sondern auch der Reaktion. Es geht darum, sicherzustellen, dass Daten verschlüsselt, kontrolliert und im Falle eines Problems schnell wiederhergestellt werden können. Für F1-Teams bedeutet dies, dass sie nicht nur ihre Netzwerke und Hardware absichern müssen, sondern auch über Backup- und Wiederherstellungslösungen verfügen müssen, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben.

Durch Partnerschaften, Investitionen in Sicherheitstechnologien und strenge Protokolle arbeiten die Teams daran, die Integrität ihrer Daten zu schützen und einen reibungslosen Ablauf ihrer Operationen zu gewährleisten.

Eine weitere Herausforderung sind die ständig wachsenden Datenmengen und die Komplexität der F1 während der Saison, da man es bei der Reise von Strecke zu Strecke mit ständig wechselnden Netzwerken und 24 nur über einen kleinen Zeitraum benutzten Standorten zu tun hat.

Die Kombination aus physischen Netzwerken wie Satelliten-, Kabel- und Mobilfunk-Netzwerke als auch Cyber-Netzwerken wie Cloud-Systeme müssen dabei nicht nur sicher, sondern auch zuverlässig sein.

© Motorsport Images Während eines F1-Wochenendes werden von den Teams Hunderte von Terabyte an Daten produziert, transferiert und analysiert Zoom Download

An einem typischen Rennwochenende erzeugen allein die ca. 150 Sensoren eines F1-Autos ein Terabyte (1 TB) an Daten - das entspricht dem Streaming von 166 zweistündigen HD-Filmen, dem Füllen von vier 256-GB-PCs oder 1.300 physischen Aktenschränken mit Papier. Während des Rennwochenendes werden so bis zu 700 TB Daten produziert und analysiert. Bei der Konstruktion und den Windkanaltests des Autos fallen weitere Hunderte von Terabyte an.

Die Motivation der Hacker

Doch warum würden Hacker überhaupt ihre Zeit und Energie darauf verwenden, in die Systeme von Formel-1-Teams einzudringen? Die Motivationen hinter den Angriffen reichen von finanziellen Anreizen bis hin zu reinem Prestige. Einige Hackergruppen sind daran interessiert, Geld zu erpressen, indem sie sensible Daten stehlen oder Systeme lahmlegen und dann Lösegeld verlangen, um sie wiederherzustellen (durch sog. Ransomware).

Anderen geht es darum, Menschen eine Schreck einzujagen oder rein um die Befriedigung in der Lage zu sein, ein F1-Team zu Fall bringen zu können (bspw. durch Malware wie Viren oder Trojaner).

Gerade an Rennwochenenden, an denen Computersysteme der Teams nicht nur im Dauereinsatz sind, sondern auch von hunderten Menschen gleichzeitg über verschiedenste Endgeräte wie Laptops, Smartphones oder den Rechnern der Motorhomes genutzt werden, laufen auch die Schutzsysteme auf Hochtouren und sind so leichter zu umgehen.

Zum Beispiel mit einer sogenannten "Denial of Service"-Attacke (DDoS). Bei dieser künstlichen Überlastung des Datennetzes schafft der Hacker einen Engpass, der zum Ausfall von Websites führt. Für die F1-Teams, die auf eine ständig Verbindung zum Internet angewiesen sind, wäre das eine Katastrophe.

