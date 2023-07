Mercedes: So realistisch wird der neue Formel-1-Film dank Lewis Hamilton

(Motorsport-Total.com) - Brad Pitt spielt die Hauptrolle im neuen Formel-1-Film, der noch keinen Namen hat. In Silverstone drehte die Filmcrew wichtige Szenen, weshalb ein fiktives elftes Team namens Apex eine eigene Garage und sogar einen Kommandostand bekam. Lewis Hamilton ist als Produzent einer der Filmemacher und soll für den nötigen Realismus sorgen. Beim Großen Preis von Großbritannien wurden einige Autos mit zusätzlichen Kameras ausgestattet, um die Action einzufangen.

Der neue Formel-1-Film soll realistisch werden, aber auch Hollywood-Elemente beinhalten

Mercedes half, den Formel-2-Wagen mit AMG-Logos so zu modifizieren, dass er wie ein aktueller Formel-1-Bolide aussah. Das Auto stand sogar in der offiziellen Startaufstellung und durfte an der Formationsrunde teilnehmen. Danach bog das Filmauto jedoch in die Boxengasse ab. Gefahren wurde das Auto von Ex-SuperLeague-Fahrer Craig Dolby und Formel-2-Champion Luciano Bacheta, die beide seit dem Ende ihrer Motorsportkarriere an einigen Filmen mitgewirkt haben.

Pitt und Damson Idris, die die Hauptrollen spielen, werden die Autos in den kommenden Monaten für einige Szenen fahren. Dafür reist die Filmcrew zum Circuit Paul Ricard in Le Castellet und noch einmal nach Silverstone. Doch welche Rolle spielt Mercedes? Teamchef Toto Wolff: "Wir waren von Anfang an involviert, und als wir die ersten Gespräche führten, haben wir Brad in eine Fahrschule in Frankreich geschickt, wo er sich vom Formel-4-Auto durch die Klassen gearbeitet hat."

Mercedes hat viel Unterstützung geboten

Laut Wolff hat Mercedes auch Einfluss auf die Erzählweise der Geschichte genommen: "Lewis ist der Produzent und er wollte sicherstellen, dass der Film so realistisch wie möglich ist. Wir mussten ein paar Mal lachen, aber ich denke, es ist eine sehr gute Geschichte. Sie haben viel Arbeit hineingesteckt und wir haben ihnen geholfen. Ich glaube, es war die Idee von Fred Vasseur, ein Formel-2-Auto zu nehmen und es so umzubauen, dass es wie ein Formel-1-Auto aussieht."

Auch bei der Gestaltung der Garage und der Boxenmauer hat Mercedes Hand angelegt, damit es so realistisch wie möglich aussieht. "Wir haben vor ein paar Wochen mit dem Regisseur gesprochen und ihn gefragt, wo er gerade ist. Ich hatte erwartet, dass er Hollywood sagt, aber er war in seiner Wohnung in Brackley. Es ist also nicht alles Gold, wenn man Filmregisseur ist."

"Wenn man in der Garage war und gesehen hat, was da aufgebaut wurde, war das unglaublich", schwärmt Wolff vom Einsatz der Filmcrew. Unterstützung bekommt er von Vasseur, der davon überzeugt ist, dass der Film dem Sport sehr gut tun wird. "Was mit dem Auto gemacht wurde, ist großartig", sagt der Ferrari-Teamchef. "Ich bin kein Experte, aber wenn man in die Garage schaut, sieht es aus wie in einem echten Formel-1-Team - vielleicht sogar besser als in manchen echten Teams."

Sorgt der Film für einen Formel-1-Boom?

Vasseur hofft, dass der Film ein Erfolg wird, denn er erwartet einen "großen Schub für die Formel 1", wenn die Geschichte beim Publikum gut ankommt. Hamilton ist stolz, Teil des Produktionsteams zu sein: "Ich war vor ein paar Wochen in Österreich, um Brad beim Training zuzusehen. Es ist toll zu sehen, wie sich alles zusammenfügt. Wir haben endlich angefangen, den Film zu drehen, und es war sehr nervenaufreibend, weil wir schon so lange daran arbeiten."

Laut Hamilton geht es in dem Film darum, die Essenz des Sports zu vermitteln, weshalb er so realistisch wie möglich sein soll. Unterstützung gibt es auch von der Formel 1, wie der siebenmalige Weltmeister erklärt: "Ich bin ihnen sehr dankbar, denn ich weiß nicht, ob das vor mehr als zehn Jahren möglich gewesen wäre, als das alte Management noch das Sagen hatte. Vielleicht hätten sie das nicht als große Chance gesehen, den Sport weiter zu entwickeln."

Hamilton glaubt, dass der Film, ähnlich wie die Nextflix-Show "Drive to Survive", einen großen Einfluss auf den Sport haben wird und dass viele neue Fans zur Königsklasse stoßen werden, nachdem sie den Film gesehen haben. "Wir haben alle echten Charaktere in der Startaufstellung und dann ist da noch Brad, was wirklich cool ist. Das Alter von Pitt, der im Dezember 60 Jahre alt wird, sei kein Problem, um die Geschichte zu erzählen, so Hamilton.

"Brad scheint jünger zu werden, nicht älter", sagt Hamilton. "Er sieht gut aus für sein Alter und natürlich haben wir das zu Beginn der Planung besprochen. Er ist in Topform und trainiert regelmäßig. Am Ende des Tages ist es ein Film, also muss auch ein bisschen Hollywood drin sein, um es glaubwürdig zu machen. Brad ist so ein legendärer Schauspieler und hat immer einen großartigen Job gemacht. Ich liebe es, Brad Pitt in einem Formel-1-Film zu sehen. Das ist unglaublich."