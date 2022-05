Virtuelles Meet & Greet: Formel 1 testet erstmals Paddock-Roboter

(Motorsport-Total.com) - Seit Liberty Media in der Formel 1 in die Zügel in der Hand hat, gibt es immer wieder mal etwas Neues, so auch am laufenden Rennwochenende zum Grand Prix von Spanien 2022 in Barcelona. Im Fahrerlager nämlich fahren an diesem Wochenende erstmals spezielle Roboter umher. Diese werden von Fans ferngesteuert, die nicht an der Strecke sein können.

