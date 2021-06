James Hunt: Sex, Drugs and Rock'n'Roll in der Formel 1

Während Hunt beim Formel-1-Klassiker in Monaco nur einmal überhaupt ins Ziel kam, gewann er gleich zweimal in Watkins Glen und in Zandvoort. Einmal, am 29. August 1976, gelang ihm eben in Zandvoort etwas bis dahin Einmaliges: Hunt triumphierte an seinem Geburtstag, was nach ihm nur Jean Alesi ebenfalls gelang.

