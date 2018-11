"Winnow your Words Kimi's book of Haiku": Jetzt verfügbar!

ANZEIGE

(Motorsport-Total.com) - Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach "Winnow your Words Kimi's book of Haiku" werden 10.000 zusätzliche Exemplare eines Buches mit Weisheiten von Kimi Räikkönen, welche in Haiku-Poesie verwandelt wurden, für Fans zum Kauf über Autosport.com erhältlich sein.

"Winnow your Words Kimi's book of Haiku" können sich Fans jetzt doch sichern

Das Interesse am Originalbuch übersteigt bei weitem das Angebot, und alle Einnahmen aus der neuen Auflage gehen an den "Grand Prix Trust", eine gemeinnützige Organisation, welche in Zeiten der Not Formel-1-Personal zu Hilfe kommt.

Das Buch: "Winnow Your Words. Kimi's Book of Haiku" wurde ursprünglich von Philip Morris International (PMI) als Teil einer Pressemappe veröffentlicht, als das Unternehmen beim Japan-Grand-Prix in Suzuka seine "Mission Winnow"-Initiative mit Partner Scuderia Ferrari startete.

Das Buch ist eine Sammlung von Zitaten des Ferrari-Fahrers, welche in Haikus verwandelt wurden - eine Form der japanischen Poesie, die drei Zeilen mit fünf, sieben und fünf Wörtern umfasst. Räikkönen allerding - nicht bekannt für seine Konformität -, hat Haiku-Gedichte in seiner eigenen Länge verfasst.

Wie die meisten der Formel-1-Welt wissen, ist Räikkönen ein Mann der wenigen Worte. Wenn er spricht, lässt Räikkönen jedes Wort zählen. Mit den Worten des Scuderia-Ferrari-Piloten: "Die richtigen Worte brauchen keine anderen, um etwas zu bedeuten."

Durch seine gnomische Kürze bringt Haiku die Tiefe einfacher Momente oder Ideen zum Ausdruck. Die Fans freuen sich über Räikkönens schweigsame Nichtkonformität, geschnürt mit prägnantem Humor, und in seinen Händen öffnet der Haikus ein Fenster zu seiner Seele. Ein Beispiel:

Telefone

immer im Stummmodus.

Ich mag es nicht, wenn es klingelt und

die Leute anrufen

Ein weiteres Beispiel:

Du willst immer

ein Siegerauto haben,

aber es gibt keine Garantie,

dass es eines sein wird

Ein Beispiel aus: "Winnow Your Words: Kimi's Book of Haiku"

Kein Wunder, dass "Winnow Your Words: Kimi's Book of Haiku" auf Anhieb ein Erfolg auf den Twitter- und Instagram-Konten von "Mission Winnow" wurde, wo sich tausende Fans nach Kopien erkundigten. Infolgedessen arbeitet PMI mit Autosport.com zusammen, um das Buch online zu veröffentlichen und zu verkaufen. Das gesamte Geld aus dem Buchverkauf geht an den "Grand Prix Trust", eine Nichtregierungsorganisation, die den Mitarbeitern der Formel-1-Teams hilft, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, wenn etwas schiefläuft.

Seit über drei Jahrzehnten unterstützt der "Grand Prix Trust" die unbesungenen Helden der Formel 1, die dem Teampersonal, ob am Rennstreckenrand oder in der Fabrik, helfen, in Zeiten der Not Hilfe zu leisten.

Früher hieß er "Grand Prix Mechanics Trust", seit 2016 ist er bekannt als "Grand Prix Trust", um die größere Reichweite und Reichweite derjenigen zu würdigen, da sich auch die Rollen in der Formel 1 weiterentwickelt haben. Zu den Kuratoren gehören der Vorsitzende Martin Brundle, der ehemalige Ferrari-Technikdirektor Ross Brawn und der Präsident von Motorsport Network, James Allen.

Ein Beispiel aus: "Winnow Your Words: Kimi's Book of Haiku"

Riccardo Parino, PMI Vice President Global Partnerships and Events, sagt: "Wir hätten nie gedacht, dass 'Winnow Your Words: Kimi's Book of Haiku' so viel Aufsehen erregen würde. Wir sahen es als eine unbeschwerte, aber echte Demonstration von 'Winnow' und als eine ideale Möglichkeit an, die Menschen über die Leitprinzipien unserer Initiative zu informieren.

"Wir freuen uns, dass tausende Formel-1-Fans auf der ganzen Welt dieses Buch nun schätzen lernen können, während sie sich an Räikkönens Gedanken erfreuen. Es ist auch wichtig für Kimi und PMI, dass das gesamte Geld, das aus diesem Buch gesammelt wird, für einen guten Zweck Verwendung findet", sagte Parino.

Nur 1.500 Exemplare des Buches wurden für den Start der "Mission Winnow" zur Verfügung gestellt, einer PMI-Initiative, die darauf abzielt, Engagement rund um die Rolle von Wissenschaft, Technologie und Innovation als starke Kraft für Verbesserungen zu schaffen.

