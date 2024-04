Nico Hülkenberg und Audi: "Eine einmalige Chance!"

Ein deutscher Fahrer in einem deutschen Auto: Warum Nico Hülkenberg für die Formel-1-Saison 2025 zu Sauber wechselt und ab 2026 Audi-Werksfahrer sein wirdEs ist die nächste große News für den Formel-1-Fahrermarkt: Nico Hülkenberg wechselt von Haas zu Sauber und bleibt für mindestens ein weiteres Jahr. Er ist also schon gesetzt, wenn Audi zur Saison 2026 in die Formel 1 einsteigt und – nach der Übernahme von Sauber – ein eigenes Werksteam an den Start bringt. Hülkenberg soll dabei helfen, das neue Audi-Team an die Spitze zu führen.Für den deutschen Rennfahrer ist es ein Neuanfang, aber nicht nur: Hülkenberg hat bereits in der Vergangenheit eine Saison bei Sauber bestritten und bei einzelnen Rennen besonders geglänzt. Und er kennt auch seinen neuen Chef bereits: Sauber-CEO Andreas Seidl war einst Teamchef bei Porsche, als Hülkenberg die 24 Stunden von Le Mans für die Audi-Schwestermarke gewann. Auch Werksteam-Erfahrung bringt Hülkenberg schon mit, weil er einige Jahre für Renault in der Formel 1 gefahren ist. Bleibt nur die Frage, wer Teamkollege wird von Hülkenberg bei Sauber/Audi. Auch darauf geht Ruben Zimmermann in unserem Video ein.

© Copyright 1‌996 - ‌2024 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.