Todt ärgert sich über Fahrer: "Ihr habt Halo doch gefordert!"

"Die Fahrer haben das selbst gefordert und das ist noch nicht allzu lange her", sagt Todt. "Am 16. Dezember 2015 habe ich einen Brief erhalten, der von Jenson Button, Sebastian Vettel und Alex Wurz unterzeichnet war. In diesem wurden wir mit Dringlichkeit aufgefordert, etwas für den Kopfschutz zu tun." Die drei Fahrer hatten zu jenem Zeitpunkt den Vorsitz in der Fahrergewerkschaft "Grand Prix Drivers Association" (GPDA), Button wurde in der Zwischenzeit von Romain Grosjean abgelöst. Als der Brief verfasst wurde, stand die Motorsportwelt noch unter Schock aufgrund des tödlichen IndyCar-Unfalls von Justin Wilson.

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.