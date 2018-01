Highlights des Tages: Rosberg schon in Melbourne TV-Experte

Nico Rosberg ist zurück! Also in den sozialen Medien. Der Formel-1-"Rentner" hatte über die Feiertage mal kurz "abgeschaltet". Und obwohl er sich noch einen ganzen Monat Ruhe gönnen will, lässt er seine Fans nicht im Stich. Er beantwortet Fragen seiner Follower - unter anderem darüber, warum er gerade einen Gang runterschaltet und wie sehr ihm die Freundschaft zu Lewis Hamilton noch beschäftigt. Eine Neuigkeit lässt er sich auch entlocken. Bisher war nämlich noch nicht bekannt, bei welchen Rennen er sich dem RTL-Publikum als Experte präsentiert. Nun verrät er zumindest, dass er schon beim Saisonauftakt in Melbourne (25. März) dabei sein wird. Auch Monaco steht auf seiner Liste. Er teilt sich den Expertenjob, den Niki Lauda bis zum vergangenen Jahr ausgeübt hat, mit Timo Glock auf. "Ich habe Spaß an so etwas", sagt er. "So kann ich auch die Verbindung zur Formel 1 halten. Ich liebe die Formel 1 und es frustriert mich manchmal, wenn im TV andere darüber reden. Als Fahrer sehen wir einfach viel mehr. Es wir cool, ein paar richtiger Einblicke weitergeben zu können."

