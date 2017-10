Formel-1-Live-Ticker: Ferrari-Vorteil dank Sonnenschein?

Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Live-Tickers. Es ist Sonntag, und endlich steht das Rennen in Suzuka auf dem Plan! Gibt es heute möglicherweise schon eine kleine Vorentscheidung in der Weltmeisterschaft? Ruben Zimmermann meldet sich zu früher Stunde und begleitet Dich an dieser Stelle durch den Tag in Suzuka. Mein Kollege Dieter Rencken ist direkt vor Ort in Japan, und in der heimischen Redaktion arbeitet wie üblich ein mehrköpfiges Team um unseren Chefredakteur Christian Nimmervoll . Das Rennen beginnt erst in knapp zwei Stunden, aber wir legen trotzdem jetzt schon los :-)

