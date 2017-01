Highlights des Tages: Superlizenz für "Schumi" in Reichweite

Nach zwei Jahren in der Formel 4 wird Mick Schumacher 2017 in die Formel-3-Europameisterschaft aufsteigen. Durch seine zwei Vizetitel in der deutschen und italienischen Formel 4 sammelte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher bereits fleißig Punkte für die Superlizenz, die man ab 40 Punkten erhält. 20 Punkte (jeweils zehn für den zweiten Gesamtrang) sind auf Schumachers Konto. Innerhalb von zwei weiteren Jahren könnte er die Punktehürde überspringen. Wird er in der Formel-3-EM in dieser Saison Gesamtdritter (20 Punkte), hätte er die Marke bereits erreicht. Die Seite 'f1fanatic.co.uk' hat alle Fahrer, die in den vergangenen drei Jahren Punkte gesammelt haben, aufgelistet. Dabei kommt auch Red-Bull-Sternchen Max Verstappen auf 20 Punkte (Platz drei in der Formel-3-EM 2014), allerdings wurde das Punktesystem erst 2015 eingeführt und 2016 angepasst - da fuhr der Niederländer schon Formel 1. Williams-Rookie Lance Stroll war in den vergangenen drei Jahren ebenfalls ein fleißiger Sammler: 60 Punkte holte der Kanadier mit dem ersten Platz in der italienischen Formel 4 2014, mit dem fünften und dem ersten Rang in der Formel-3-EM 2015 und 2016. Stoffel Vandoorne übererfüllt mit ganzen 90 Punkten (P2 in der GP2 2014, P1 in der GP2 2015 und P4 in der Super Formula 2016) die Vorgabe ebenfalls deutlich, mit 121 Punkten an der Spitze liegt Sebastien Buemi. Der Schweizer holte durch seine doppelte Funktion als Formel-E- und WEC-Fahrer so viele Zähler. Der Punkteschlüssel in der Übersicht GP2 40 - 40 - 30 - 20 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 Formel-3-EM, WEC (LMP1), IndyCar 40 - 30 - 20 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 GP3 30 - 20 - 15 - 10 - 7 - 5 - 3 - 2 - 1 - 0 Super Formula 25 - 20 - 15 - 10 - 7 - 5 - 3 - 2 - 1 - 0 Formel 4 12 - 10 - 7 - 5 - 3 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 WTCC, DTM, IndyLights 15 - 12 - 10 - 7 - 5 - 3 - 2 - 1 - 0 - 0

