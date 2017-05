Christian Horner erklärt Ferrari zum Favoriten für Monaco

(Motorsport-Total.com) - Für Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist Sebastian Vettel auf Ferrari der erklärte Favorit auf den Sieg beim Grand Prix von Monaco (Formel 1 2017 live im Ticker): "Für mich ist der Ferrari Favorit, besonders auf dieser Strecke", erklärt er nach dem ersten Freien Training, in dem Lewis Hamilton (Mercedes) Bestzeit erzielt hat.

© xpbimages.com Christian Horner sieht Red Bull auf dem richtigen Weg, aber Ferrari als Favoriten Zoom Download

Red Bull scheint in Monaco näher dran zu sein, kämpft aber weiterhin mit den bekannten Set-up-Problemen: "Das Fenster ist klein. Diese Reifen sind sehr empfindlich. Wenn du das Fenster genau triffst, kannst du einiges an Potenzial entfalten", erklärt Horner. "Ferrari hat das in dieser Saison bisher am besten hinbekommen. Sie haben ein Auto designt, das dieses Problem am besten löst. Wir werden immer besser darin, haben in Barcelona Fortschritte gemacht und hier auch."

ANZEIGE

Auch wenn der Rückstand in Barcelona enorm war: "Leider haben wir eines unserer Autos gleich in der ersten Runde verloren, und noch dazu fühlte sich Max wohler im Auto als Daniel. Sobald wir keine Chance sahen, weiter nach vorne zu kommen, drehten wir den Motor runter. Der muss ja noch einige Rennen aushalten. Daher war der Rückstand am Ende wahrscheinlich größer als unser eigentliches Leistungsdefizit. Aber es ist trotzdem ein signifikanter Rückstand."

Die zuletzt geäußerte Kritik von Stardesigner Adrian Newey an dessen Kollegen will Horner nicht als Krisenherd verstanden wissen: "Manchmal werden solche Zitate aus dem Zusammenhang gerissen", relativiert er. "Adrian ist wieder engagiert und bringt sich bei diesen Updates stark ein. Wir funktionieren als Team. Und als Team sind die gleichen Leute engagiert wie in unseren Weltmeister-Jahren. Die haben nicht plötzlich alles verlernt."