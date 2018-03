Niederlande-Grand-Prix in Assen? Verstappen sieht's nüchtern

Der Spagat zwischen Formel 1 und MotoGP zwingt beispielsweise auch die Verantwortlichen des Circuit of The Americas (CoTA) in Austin oder des Red-Bull-Rings in Spielberg zu Kompromissen. Neben Assen verfügen die Niederländer mit Zandvoort eine weitere Strecke, die Interesse an der Formel 1 angemeldet hat. Der in die Jahre gekommene Dünenkurs an der Nordsee bräuchte jedoch definitiv ein großes Investment, um für die Formel 1 gerüstet zu sein. Dazu stellt sich ebenfalls die Frage nach einem für Überholmanöver geeigneten Layout.

