Liberty plant Formel-1-Live-Stream schon 2018 in Deutschland

Der US-Konzern einigte sich mit seinen Partnern aber offenbar auf Deals. "In vielen Regionen klappt es jetzt - und zwar so, dass wir in einer Win-win-Situation sind", beruhigt Bratches die TV-Sender. Neben Deutschland soll der Streaming-Service auch in China, in den USA, in Frankreich, in einigen skandinavischen Ländern sowie in Teilen Südamerikas (aber nicht Brasilien) starten. Dass er in Österreich und der Schweiz verfügbar sein wird, ist möglich, aber nicht bestätigt.

