Wolff: "Lewis' menschliche Entwicklung das Herausragende"

(Motorsport-Total.com) - Toto Wolff und Lewis Hamilton stießen im Winter 2012/2013 gemeinsam zum Mercedes-Werksteam in der Formel 1. Der eine löste Norbert Haug als Sportchef der Marke ab. Der andere löste, vom Mercedes-Kundenteam McLaren kommend, Michael Schumacher im Cockpit des Silberpfeils ab.

Die Saison 2017 war die fünfte gemeinsame für das Arbeitsduo Wolff/Hamilton, das in diesem Zeitraum auch auf persönlicher Ebene immer enger zusammengearbeitet hat. Wie gut war Hamilton in der Saison 2017? "Nun ja, er war der Beste, denn er hat den WM-Titel gewonnen", bemerkt Wolff kurz und knapp. Bei näherer Betrachtung der Saison Hamiltons fällt dem Mercedes-Motorsportchef auf: "Lewis war in diesem Jahr fehlerfrei, aber es gab ein, zwei Grands Prix, bei denen wir mit dem Auto zu kämpfen hatten."

Als Beispiel dafür nennt Wolff "Sotschi als eine Strecke, auf der wir uns schwertaten", wenngleich Valtteri Bottas dort für Mercedes zum Sieg fuhr. Hamilton konnte seinem Teamkollegen in Russland nicht das Wasser reichen, doch Wolff unterstreicht: "Abgesehen davon wurden im gesamten Saisonverlauf keine Fehler gemacht."

"Lewis ist ein komplexes Individuum"

Den WM-Titel errang Hamilton auch in den Jahren 2008, 2014 und 2015, wobei der erste noch in der McLaren-Ära des Briten zustande kam. In welchen Bereichen aber war der nun viermalige Weltmeister in der Saison 2017 besser als in seinen vorangegangenen Titeljahren für Mercedes? Wolff winkt auf diese Frage zunächst ab: "Es wäre einfach nicht richtig, jemanden in nur zwei Sätzen zu charakterisieren."

"Lewis ist ein komplexes Individuum mit zahlreichen Facetten seiner Persönlichkeit", bemerkt Wolff nach einer Phase des Nachdenkens und geht ins Detail: "Was für mich nach fünf gemeinsamen Jahren herausragt, ist seine konstante Entwicklung als Mensch. Er ist sich selbst gegenüber brutal ehrlich und will Jahr für Jahr ein besserer Lewis sein. Das Ergebnis davon ist, dass er in diesem Jahr den WM-Titel gegen einen starken Gegner gewonnen hat."

2018: Nächster Anlauf auf den WM-Titel

Als positiv bezeichnet Wolff nicht nur die persönliche Entwicklung Hamiltons, sondern auch die Entwicklung des Verhältnisses der beiden untereinander. "Je länger man sich kennt, desto besser kennt man sich. Unser Verhältnis hat sich ausgesprochen positiv entwickelt. Wir haben gemeinsame Ziele und sprechen die Dinge offen und ehrlich an. Das ist der Kernbestandteil eines Vertrauensverhältnisses und das haben wir."

Hamilton bestätigt: "Wir wollen beide das Beste aus dem jeweils anderen herauskitzeln. Wir wollen gemeinsam die Marke voranbringen und WM-Titel gewinnen. In unseren fünf gemeinsamen Jahren haben wir beide viel über die Stärken und Schwächen des jeweils anderen gelernt und haben uns gegenseitig geholfen, zu wachsen."

So wird das Duo Wolff/Hamilton in der Saison 2018 versuchen, zum vierten Mal gemeinsam den WM-Titel für Mercedes zu erringen. Für Hamilton wäre es der insgesamt fünfte seiner Formel-1-Karriere. Eben diesen fünften Titel peilt aber auch der große Konkurrent der Saison 2017, Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, an. Ob Wolff/Hamilton abermals die Oberhand behalten, wird die am 25. März 2018 in Melbourne beginnende neue Saison zeigen.