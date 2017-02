Verstappen nach Simulatortest: Kurvenspeed "imposant"

(Motorsport-Total.com) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen zeigt sich nach Testfahrten im Simulator beeindruckt von den Kurvengeschwindigkeiten, die mit den Formel-1-Boliden für die Saison 2017 möglich sein werden. Er beschreibt das Tempo als "ziemlich imposant" und ist überzeugt, einen genauen Eindruck davon erhalten zu haben, was die Szene in diesem Jahr erwartet. "Jetzt fehlen nur noch die G-Kräfte", bilanziert der 19-jährige Shootingstar. "Sie lassen sich im Simulator kaum nachstellen, alles andere schon."

© xpbimages.com Verstappen hat sich bereits einen Eindruck von den neuen Formel-1-Autos gemacht Zoom Download

Verstappen reibt sich die Hände, wenn er an den Auftakt zu den Wintertestfahrten am 27. Februar in Barcelona und die Präsentation des neuen Red-Bull-Boliden einen Tag zuvor denkt: "Natürlich will ich diese Erfahrung im echten Leben machen und lange ist es nicht mehr hin", strahlt er über beide Backen, ist jedoch bemüht, die Euphorie im Zaum zu halten: "Ich will erst abwarten, wie gut das Auto ist, um mir meine Ziele zu stecken. Ich bleibe auf dem Boden und schaue, was Sache ist."

ANZEIGE

Aller Bodenständigkeit zum Trotz: Verstappen kokettiert damit, dass die einst erfolgsverwöhnten Österreicher Mercedes vom Thron stürzen und zurück an die Spitze wollen: "Hoffentlich sind wir die Ersten in der ersten Kurve und bleiben danach einfach in Führung", schielt er auf das Auftaktrennen in Melbourne. "Ich denke darüber derzeit nicht allzu viel nach. Ich konzentriere mich auf die Tests."