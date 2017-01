Highlights des Tages: Nico Hülkenberg im Renault unterwegs

Der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg sondiert derzeit Möglichkeiten, sich in Zukunft beruflich zu verwirklichen. "Ich will Dinge finden, die mich im Herzen berühren", sagt er in einem Facebook-Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Offenbar schwirren ihm schon einige Themengebiete durch den Kopf: "Mal sehen, wo mich die Reise hinführt, aber erneuerbare Energien sind sehr cool", meint der 31-Jährige, der seinem bisherigen Arbeitgeber Mercedes als Markenbotschafter erhalten bleibt. Auch eine Karriere als Schauspieler lehne er nicht ab. Historische Rennwagen im Wettbewerb zu fahren ? wie es etwa einige semiprofessionelle Serien in Großbritannien ermöglichen ? lehnt Familienvater Rosberg dagegen ab. "Nein, das wäre mir zu gefährlich", meint er. "Zumindest, um damit Rennen zu fahren. Mit meiner Frau ein bisschen darin herumcruisen ist aber in Ordnung", schielt Rosberg auf so manche Oldtimer-Rallye als Hobby.

© Copyright 1‌996 - ‌2017 sport media group GmbH, München

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.