Hamilton versichert nach Stotterstart: "Haben nicht geblufft"

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat sich klar davon distanziert, dass die Silberpfeile sein schlechtes Trainingsergebnis am Freitag in Baku nur vorgetäuscht hätten, um die Konkurrenz an der Nase herumzuführen. "Wir bluffen nicht. Das bringt nullkommanull", winkt der Brite ab. "Und ich versichere, dass es nicht der Fall war." Vielmehr scheinen neuerliche Probleme, die Reifen auf Betriebstemperatur zu bekommen, Hamilton geplagt zu haben - wie zuletzt schon in Russland und in Monaco.

© xpbimages.com Hat mal wieder Probleme mit der Abstimmung: Mercedes-Star Hamilton Zoom Download

Offenbar kam die Sache nicht überraschend. "Wir wussten schon, dass das passieren würde", bläst Hamilton die Backen auf und erinnert an seine Schwierigkeiten, das Set-up auf den Punkt hinzubekommen: "Wir kämpfen momentan. Manchmal ist das Auto gut, manchmal nicht." Denn der W08 funktioniert nur in einem ganz bestimmten Fenster tadellos, insbesondere was die Reifen betrifft.

ANZEIGE

Wenn es aber läuft, ist gegen den Wagen so wie in Kanada kein Kraut gewachsen. Oder, so möchte man meinen, falls Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas sich um die Abstimmung kümmert. Denn der Finne macht in der laufenden Saison aus einem schwächelnden Mercedes viel mehr als der dreimalige Weltmeister, was er mit Rang zwei im Freitagstraining in Aserbaidschan erneut bestätigte.

"Wir hatten kein Pech, es war einfach ein schwieriger Tag", hadert Hamilton, streicht jedoch die Höhen eines Tages, der auch viele Tiefen bereithielt, heraus: "Wir haben trotzdem viel mitgenommen. Denn wir waren eigentlich gut drauf, sind dann in Rückstand geraten. Anschließend waren wieder mit bei der Musik, um doch noch einen Rückschlag zu erleben. Es schwankte hin und her."

Hamilton meint, dass mehr drin gewesen wäre als Rang zehn: "Am Ende habe ich die Runde nicht hinbekommen, weil ich Verkehr hatte und in Kurve 15 zu weit rausgekommen bin. Ich wäre sonst unter den Top 3 gelandet", deutet er an, dass er auf Bottas-Niveau hätte gelangen können - doch das ist ihm längst nicht genug: "Auch das würde noch Probleme bedeuten", grummelt Hamilton.