Ralf Schumacher zählt zu den erfolgreichsten Formel-1-Fahrern aus Deutschland. In 180 Rennen zwischen 1997 und 2007 gelangen ihm sechs Grand-Prix-Siege für Williams. Welche Formel-1-Autos Schumacher in dieser Zeit bewegte, das zeigen wir in dieser Fotostrecke!

Foto 1/14 - mehr Fotostrecken