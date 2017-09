Stoffel Vandoorne: "McLaren-Renault gut für die Formel 1"

(Motorsport-Total.com) - In Singapur kam Stoffel Vandoorne nach Ungarn zum zweiten Mal in dieser Saison in den Punkterängen ins Ziel und schaffte mit Platz sieben sein bisher bestes Ergebnis in der Königsklasse. "Das Event war aber auch aus anderen Gründen sehr befriedigend", schreibt der Belgier in seiner Kolumne auf 'Motorsport.com' und erklärt darin unter anderem, was für ihn die größten Herausforderungen beim Nachtrennen waren.

Außerdem geht es natürlich um den Wechsel von McLaren zu Renault. "Ich denke, in erster Linie ist es schade, dass es mit Honda nicht geklappt hat, denn ich glaube, es wäre für alle das Beste gewesen, wenn alles gut funktioniert hätte", schreibt der Belgier, der den Wechsel zu den Franzosen aber trotzdem als "aufregende Neuigkeiten" bezeichnet.

Konnte sein erfahrener Teamkollege Fernando Alonso ihm in Singapur hilfreich zur Seite stehen? Wie hat er es geschafft, sich aus dem Kuddelmuddel in der ersten Kurve herauszuhalten? Und was sagt er zum Wechsel seines Teams von Motorenpartner zu Honda zu Renault? Antworten auf diese und noch mehr Fragen gibt Vandoorne in seiner Kolumne auf 'Motorsport.com'.