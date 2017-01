Mercedes: Das neue Auto kommt vor Ferrari

(Motorsport-Total.com) - Nach Saisonabschluss 2016, Weihnachtsfeiertagen und Neujahrsbegehung steigt sie Spannung auf die Formel-1-Saison 2017. Zwei Topteams haben nun bereits bekanntgegeben, wann sie der Öffentlichkeit ihre neuen Boliden präsentieren. Weltmeister Mercedes will die Vorstellung des Titelverteidiger-Autos am 23. Februar in Silverstone vornehmen. Ferrari hat bereits bekanntgeben, die neue Rote Göttin am 24. Februar zu zeigen. Drei Tage später fangen die ersten Tests in Barcelona an.

© xpb.cc Die Spannung steigt: Wie wird der Titelverteidiger von Mercedes aussehen? Zoom Download

Die neuen Aerodynamik-Regeln sollen die Autos aggressiver aussehen lassen und es wurde schon viel über die Chassis rund um die neuen, breiteren Reifen von Pirelli spekuliert. Verraten haben die Teams bisher traditionell wenig über ihre Konzepte. Die ersten Launch-Daten machen daher schon Lust auf Vergleiche. Ärger gibt allerdings schon im Vorneherein: Die FIA lehnt ein Aufhängung-System ab, auf das die Topteams 2017 setzen wollten.

Zum ersten Kräftemessen kommt es vom 27. Februar bis 02. März, sowie vom 07. bis 10. März bei den Tests in Barcelona. Die Saison beginnt am 26. März in Australien. Wann die anderen Teams ihre Boliden vorstellen werden ist noch nicht bekannt. Mercedes hat sich für seine Vorstellung etwas Besonderes einfallen lassen: Über ein Gewinnspielen können ausgewählte Fans an der Auto-Präsentation teilnehmen.