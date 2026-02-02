  • 02. Februar 2026 · 19:48 Uhr

    von Lydia Mee, Übersetzung: Heiko Stritzke

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Mercedes-Technikdirektor James Allison zeigte sich überrascht von der neuen Generation Formel-1-Autos bei den privaten Testfahrten in Barcelona

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Saison 2026 hat bei den Testfahrten zuverlässiger begonnen als es selbst die meisten Akteure geglaubt hätten. Im Rückblick auf die Testfahrten während des Mercedes-Launch-Events erklärt Technikchef James Allison, dass er eigentlich damit gerechnet hatte, dass die Woche auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya von roten Flaggen geprägt sein würde.

Foto zur News: Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

© Mercedes

Läuft und läuft und läuft: Die Zuverlässigkeit der F1-Boliden beim ersten Outing begeistert James Allison Zoom Download

"Ich denke, das Größte, was uns überrascht hat - und ich vermute, das gilt auch für unsere Konkurrenten -, war die wirklich erstaunliche Zuverlässigkeit im gesamten Feld", sagt er.

"Angesichts dessen, dass alles so neu ist, hätte man eigentlich erwarten können, dass dieser erste Shakedown-Test eine einzige Symphonie aus roten Flaggen und rauchenden Fahrzeugen sein würde."

Vor Bahrrain-Test: Ferrari wirkt stark!

Video wird geladen…

Der geheime Formel-1-Shakedown in Barcelona liegt hinter uns und wir ordnen ein, was diese ungewöhnliche Testwoche wirklich wert war.

"Aber das ist absolut nicht passiert. Tatsächlich war die Zuverlässigkeit dieser Autos zum größten Teil absolut vergleichbar, in einigen Fällen sogar besser als bei den Wintertests im letzten Jahr, als die Technik viel ausgereifter war."

"Das war definitiv eine Überraschung für uns, eine willkommene Überraschung. Ich hoffe, das bedeutet, dass wir uns in der neuen Saison einfach auf das Rennfahren konzentrieren können, anstatt versuchen zu müssen, alles mühsam mit Draht und Klebeband zusammenzuhalten."

Die umfassende Überarbeitung des Reglements umfasst unter anderem eine Antriebseinheit mit einer 50:50-Aufteilung zwischen Verbrennungs- und Elektromotor, kleinere und leichtere Autos sowie aktive Aerodynamik.

Um den Teams vor dem Saisonauftakt in Australien (Formel-1-Kalender 2026) mehr Testmöglichkeiten zu geben, fand ein privater Test in Barcelona statt, bevor es vom 11. bis 13. Februar sowie vom 18. bis 20. Februar zu den offiziellen Tests nach Bahrain geht.

Der Shakedown in Barcelona war für die Teams auch die erste Gelegenheit, die Konkurrenz unter die Lupe zu nehmen.

"Natürlich haben wir das sehr intensiv getan", antwortet Allison auf die Frage, wie groß das Interesse an den anderen Teams war. "Jeder verbringt das ganze Jahr, das es dauert, diese Autos zu entwerfen und zu bauen, in einem Vakuum. Man ist absolut auf das fokussiert, was man selbst tut, und setzt alles daran, so viel Performance wie möglich in diese Autos zu stecken."

Fotos: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona

zur Galerie-Vorschau

"Aber man weiß natürlich, dass andere Mannschaften genau das Gleiche tun, mit derselben Herausforderung ringen und wahrscheinlich anders darüber denken als wir. Wenn wir dann alle ans Licht treten, stürzen wir uns förmlich auf deren Designs, um zu sehen, was sie vielleicht gefunden haben, das wir übersehen haben könnten."

"Wir machen so viele Fotos wie möglich. Wenn wir etwas sehen, das schwer zu verstehen ist, setzen wir Leute darauf an, bis sie es begreifen. Und wenn wir etwas sehen, bei dem wir denken: 'Ach du meine Güte, darauf hätten wir selbst kommen müssen', dann fangen wir so schnell wie möglich an, daran zu arbeiten."

"Insgesamt sind wir völlig schamlose Plagiatoren. Und der Grund, warum wir schamlos sind, ist, dass wir wissen, dass alle unsere Konkurrenten genau gleich sind. Ein Teil des Sports besteht darin, das Beste aus den eigenen Fähigkeiten zu machen. Und wenn man dann zusammenkommt, analysiert man, was die anderen getan haben, und versucht, auch von ihnen zu lernen."

