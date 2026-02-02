  • 02. Februar 2026 · 10:11 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Testberichte
    von Markus Lüttgens, Co-Autor: Haydn Cobb

Ein Fehler, viele Erkenntnisse: Isack Hadjars Analyse nach dem Crash

Isack Hadjars erster Test für Red Bull verläuft nicht fehlerfrei: Doch Teamchef Laurent Mekies stellt sich hinter den Neuzugang und betont den Lernfortschritt

(Motorsport-Total.com) - Isack Hadjar hat eine Erklärung für den Unfall geliefert, den er in der vergangenen Woche während des Formel-1-Shakedowns in Barcelona verursacht hatte. Der Franzose verlor am Dienstag bei nassen Bedingungen die Kontrolle über seinen Red Bull, nachdem das Team von Regenreifen auf Intermediates gewechselt hatte.

Foto zur News: Ein Fehler, viele Erkenntnisse: Isack Hadjars Analyse nach dem Crash

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Trotz des Unfalls war Red Bull mit Isack Hadjar zufrieden Zoom Download

Hadjar erklärte, dass der Reifenwechsel auf der nassen Strecke der Auslöser für seinen Abflug gewesen sei. "Der Montag war ein sehr guter Tag", sagte der Rookie. "Er war extrem produktiv, wir sind mehr Runden gefahren als erwartet und alles lief ziemlich reibungslos. Dafür, dass es unser erster Tag mit dem eigenen Motor war, war das sehr beeindruckend."

Am Dienstag habe sich die Situation jedoch verändert. "Direkt nach dem Wechsel von Regenreifen auf Intermediates habe ich in der letzten Kurve die Kontrolle verloren. Ich weiß, dass die Folgen für das Team nicht ideal waren", so Hadjar weiter.

Trotz des Unfalls fuhr Red Bull viele Runden

Der Zwischenfall ereignete sich am letzten Kurvenausgang des Circuit de Barcelona-Catalunya und stellte den einzigen größeren Unfall während der gesamten Shakedown-Woche dar. Am RB22 entstand dabei ein erheblicher Schaden am Heck, weshalb Red Bull vor dem letzten erlaubten Testtag Ersatzteile organisieren musste. Das Team hatte zuvor bereits am Montag und Dienstag Testkilometer gesammelt.

Am Freitag kehrte Red Bull schließlich auf die Strecke zurück. Max Verstappen absolvierte den kompletten Testtag und fuhr dabei 118 Runden. Insgesamt kam das Team während des Shakedowns auf 303 Umläufe.

Fotos: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona

zur Galerie-Vorschau

Trotz des Unfalls zieht der neue Red-Bull-Pilot positive Erkenntnisse aus dem Shakedown. Er betonte, dass er bereits begonnen habe, das Auto besser zu verstehen. Die neue Fahrzeuggeneration unterscheide sich deutlich von der vorherigen, biete weniger Abtrieb, sei berechenbarer und für den Fahrer einfacher zu beeinflussen. Auch auf der Seite des Antriebs gebe es mehr Einstellmöglichkeiten.

Teamchef stellt sich hinter seinen Fahrer

Teamchef Laurent Mekies stellte sich hinter seinen neuen Fahrer, der im Winter nach nur einer Formel-1-Saison ins Topteam befördert worden war. "Der Montag mit Isack war sehr positiv, mit über 100 Runden. Der Dienstag war für uns schwieriger", erklärte Mekies.

Anzeige
Red Bull Racing Fanartikel
Sergio Pérez Red Bull Racing Honda RB16B Emilia Romagna GP 2021
Max Verstappen Red Bull Racing RB12 Formel 1 Sieger Spanien GP 2016 Limitierte Edition 1:43
Max Verstappen Oracle Red Bull Racing RB18 Formel 1 Sieger Aserbaidschan GP 2022 Limitierte Edition 1:43
Jetzt Red Bull Racing Fanartikel kaufen

Am Vormittag habe Verstappen nur einen Longrun absolvieren können, bevor der Regen einsetzte. Dennoch habe man bewusst beschlossen, Erfahrungen im Nassen mit der neuen Fahrzeuggeneration zu sammeln. Hadjar sei am Nachmittag gefahren, trockene Reifen seien dabei keine Option gewesen. Trotz wertvoller Daten sei es am Ende des Tages unter sehr schwierigen Bedingungen zum Unfall gekommen.

"Das war unglücklich, aber solche Dinge passieren", so Mekies. Die Anzahl der gefahrenen Runden sowie der Lernfortschritt von Fahrer und Team dürften nicht unterschätzt werden.

Nachtschicht macht das Auto wieder fit

Besonderes Lob sprach Mekies den Mechanikern und Ingenieuren aus, die das Auto rechtzeitig für den Freitag wieder einsatzbereit machten. Es handelte sich um den ersten Test des RB22 mit dem neuen, von Ford unterstützten Red-Bull-Powertrain-Motor. "Das war eine unglaubliche Leistung des Teams an der Strecke und im Werk. Es gab einige sehr lange Nächte", sagte Mekies.

Verstappen habe mit über 100 weiteren Runden wertvolles Feedback geliefert, das bei der Vorbereitung auf die kommenden Tests in Bahrain helfen soll. Auch Vertreter von Ford waren vor Ort und verfolgten den ersten Einsatz des neuen Antriebs.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Es ist noch sehr früh und natürlich ist noch nicht alles perfekt", betonte Mekies abschließend. "Aber wir haben begonnen zu lernen und als ein Team zu arbeiten. Die Aufgabe vor uns ist groß und wir wissen, dass wir Schritt für Schritt vorgehen müssen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Der erste Crash der neuen F1-Ära: Was der Abflug von Isack Der erste Crash der neuen F1-Ära: Was der Abflug von Isack Hadjar wirklich bedeutet
Foto zur News: Barcelona, Tag 2: Max Verstappen Schnellster, Isack Hadjar Barcelona, Tag 2: Max Verstappen Schnellster, Isack Hadjar crasht!
Foto zur News: Nach erstem Formel-1-Test: Max Verstappen mahnt zur Geduld Nach erstem Formel-1-Test: Max Verstappen mahnt zur Geduld
Foto zur News: 195 Runden: Red-Bull-Motor besteht erste Bewährungsprobe 195 Runden: Red-Bull-Motor besteht erste Bewährungsprobe
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
5. Tag
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
4. Tag
Foto zur News: Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com