F1-Shakedown 2026: So schlugen sich die neuen Autos beim ersten Test

(Motorsport-Total.com) - Das 11 Teams starke Starterfeld der Formel 1 erhielt in Barcelona erstmals die Gelegenheit, die grundlegend veränderten Fahrzeuge und Antriebseinheiten zu testen. Die Ergebnisse fielen dabei unterschiedlich aus.

© Audi Formel-1-Auto von Audi mit Messgittern Zoom Download

Die Komplexität der Regelüberarbeitung für 2026 ist so groß, dass die Teams zusätzlich zu den zwei jeweils dreitägigen Tests in Bahrain einen weiteren Shakedown beantragten, um sich auf den Saisonstart im März in Melbourne vorzubereiten.

Die neuen Antriebseinheiten mit einer deutlich stärkeren elektrischen MGU-K sorgten für so viel Nervosität, dass das Shakedown in Barcelona unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Auch soll Bahrain dafür bezahlt haben, offizieller Gastgeber der Wintertests zu sein.

Unabhängig davon erwiesen sich Befürchtungen über feststeckende Autos in der Garage oder rauchende Antriebseinheiten als überzogen. Bach fünf Shakedown-Tagen, von denen jedes Team drei für sich wählen durfte, lautet das Gesamtfazit: Die neue Reglementära ist überraschend reibungslos gestartet. Das steht im deutlichen Kontrast zur letzten großen Motorenumstellung im Jahr 2014.

Besonders Mercedes und Ferrari überzeugten mit einem zuverlässigen und produktiven Auftakt, während Red Bulls neue Herstellerära vorsichtig beeindruckend startete und Adrian Neweys erstes Aston-Martin-Design bei seiner verspäteten Premiere viele Blicke auf sich zog.

Lewis Hamilton führte die Zeitenliste vor George Russell an. Da jedoch bei kalten Bedingungen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya keine echte Performancearbeit stattfand und die Teams in Bahrain sowie zum Saisonauftakt mit weiterentwickelten Spezifikationen antreten werden, sind Rundenzeiten völlig bedeutungslos und mit Vorsicht zu genießen.

McLaren - 291 Runden

Was sie gemacht haben:

McLaren verzögerte das Debüt des MCL40 bis Mittwoch und musste deshalb ein dichtes Programm mit drei aufeinanderfolgenden Testtagen absolvieren. Der zweite Tag wurde durch ein Problem im Kraftstoffsystem beeinträchtigt, das Oscar Piastri auf 48 Runden beschränkte. Am Freitag absolvierten sowohl er als auch Weltmeister Lando Norris jeweils mehr als 80 Runden.

Das liegt zwar noch deutlich unter der Ausbeute von Mercedes, es gibt jedoch keine Anzeichen für grundlegende Probleme. Das Team aus Woking räumte am Freitagabend ein, dass noch viel Arbeit nötig sei, um die neuen Antriebseinheiten vollständig zu verstehen, insbesondere im Hinblick auf Fahrbarkeit und Abstimmung der stärkeren MGU-K. Diese Herausforderung betrifft zwar alle Teams, die Offenheit dieser Aussage war dennoch bemerkenswert.

© McLaren Oscar Piastri Zoom Download

Was sie gesagt haben:

"Auch wenn uns an den ersten beiden Tagen kleinere Probleme etwas Laufleistung gekostet haben, hat uns der letzte Tag genau das geliefert, was wir brauchten. Beide Fahrer konnten umfangreiche Runden ohne Zuverlässigkeitsbedenken absolvieren", sagte Technikdirektor Neil Houldey.

"Die neuen Antriebsregeln bringen zusätzliche Komplexität, vor allem bei Einsatz und Energierückgewinnung. Im Simulator haben wir viel vorbereitet, aber nichts ersetzt die Zeit auf der Strecke. Die enge Zusammenarbeit mit Mercedes High Performance Powertrains hat uns geholfen, Lösungen zu verfeinern."

"Die Telemetriedaten verbessern nun die Realitätsnähe des Simulators. Wir haben sinnvolle Aerodynamikarbeit inklusive Strömungsvisualisierung durchgeführt und umfangreiche Referenzen für die nächsten Entwicklungsschritte gesammelt."

Mercedes - 500 Runden

Was sie gemacht haben:

Mercedes sammelte an Montag, Dienstag und Donnerstag mit Russell und Andrea Kimi Antonelli beeindruckende 500 Runden. Für ein komplett neu entwickeltes Auto unter völlig neuen Regeln ist das eine bemerkenswerte Leistung. Abgesehen von kleineren typischen Anfangsproblemen lief der W17 äußerst zuverlässig und ermöglichte bereits erste vorsichtige Rennsimulationen sowie Qualifying-ähnliche Runs.

© Mercedes Andrea Kimi Antonelli Zoom Download

Zuverlässigkeit bedeutet nicht automatisch Geschwindigkeit, dennoch wirkten sowohl Russell als auch Antonelli optimistisch. Für eine Shakedown- und Kalibrierungswoche hätte es kaum besser laufen können.

Was sie gesagt haben:

"Aus Zuverlässigkeitssicht war das wirklich beeindruckend. Es gibt komplett neue Systeme im Auto und alles hat hervorragend funktioniert", sagte Andrew Shovlin. "Wir hatten klare Ziele für das Shakedown und den Test hier und haben diese nahezu vollständig erreicht. In Bahrain werden wir uns stärker auf die Abstimmung konzentrieren, um das optimale Arbeitsfenster des Autos zu finden."

Red Bull - 303 Runden

Was sie gemacht haben:

Red Bull beeindruckte mit dem ersten Auftritt der eigenen Antriebseinheiten von Red-Bull-Ford-Powertrains und legte am ersten Tag 107 Runden zurück. Ein Unfall von Isack Hadjar bei Regen am zweiten Tag warf das Team jedoch zurück, da Ersatzteile aus Milton Keynes eingeflogen werden mussten, damit Max Verstappen am Freitag fahren konnte.

Der viermalige Weltmeister beendete die Woche mit 118 Runden, sodass Red Bull Spanien mit einer soliden Datenbasis verlässt. Auch das Schwesterteam Racing Bulls steuerte umfangreiche Laufleistung bei.

© Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen Zoom Download

Was sie gesagt haben:

"Es war ein ganz besonderer Moment, hier erstmals mit unserem eigenen Antrieb zu sein", sagte Teamchef Laurent Mekies. "Der Unfall war unglücklich, aber solche Dinge passieren. Wir nehmen viel aus dieser Woche mit und Max' Erfahrung wird uns bei den Vorbereitungen auf Bahrain helfen."

"Für diese frühen Tage können wir sehr stolz auf die Arbeit in der Fabrik sein. Es ist noch sehr früh und nicht alles ist perfekt, aber wir lernen bereits."

Ferrari - 444 Runden

Was sie gemacht haben:

Ferrari sorgte weniger für Schlagzeilen als Mercedes, startete aber leise und positiv in die neue Ära. Trotz eines Einsatztages weniger sammelte die Scuderia wertvolle Daten. Charles Leclerc und Lewis Hamilton wirkten an den trockenen Tagen spürbar zuversichtlich.

© Ferrari Lewis Hamilton Zoom Download

Inoffiziell fuhr Hamilton am Freitag die schnellste Zeit, doch diese ist ohne Aussagekraft. Insgesamt absolvierten Ferrari-Antriebseinheiten fast 1000 Runden.

Was sie gesagt haben:

"Es war eine lange, aber produktive Woche", sagte Teamchef Fred Vasseur. "Wir haben viele Daten gesammelt und keine größeren Probleme erlebt. Jetzt werden wir alles analysieren und uns auf den repräsentativeren Test in Bahrain vorbereiten."

Williams - 0 Runden

Was sie gemacht haben:

Williams reiste nicht nach Barcelona. Aufgrund eines zu ambitionierten Produktionsplans entschied sich das Team, kein Risiko bei Ersatzteilen für den Saisonstart einzugehen. Stattdessen intensivierte Williams die Simulatorarbeit für Carlos Sainz und Alex Albon.

Das Fehlen der Barcelona-Daten ist ein Rückschlag, sagt aber nichts über die tatsächliche Qualität des FW48 aus. Sechs Testtage in Bahrain bleiben zur Vorbereitung.

Was sie gesagt haben:

"Das ist unglaublich schmerzhaft", sagte Teamchef James Vowles. "Wir hätten es schaffen können, aber das Risiko für die frühen Saisonrennen war mir zu groß. Wichtig ist, dass wir in Bahrain richtig vorbereitet sind."

Racing Bulls - 319 Runden

Was sie gemacht haben:

Racing Bulls absolvierte ein effizientes Programm und sammelte ähnlich viel Laufleistung wie Red Bull. Rookie Arvid Lindblad kam auf 167 Runden, Liam Lawson auf eine vergleichbare Anzahl.

Formel-1-Test Barcelona - Tag 5 Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Was sie gesagt haben:

"Es war wirklich sehr erfolgreich", sagte Technikchef Tim Goss. "Für ein komplett neues Auto so zuverlässig zu fahren, ist alles andere als selbstverständlich."

Aston Martin - 65 Runden

Was sie gemacht haben:

Aston Martin erreichte Barcelona erst spät, nachdem das Auto per Charterflug eingeflogen worden war. Der AMR26 fiel durch ein auffälliges Design auf, absolvierte aber nur begrenzte Laufleistung. Fernando Alonso fuhr am Freitag 61 Runden.

Was sie gesagt haben:

"Es war etwas ganz Besonderes", sagte Alonso. "Für uns war der Freitag praktisch der erste echte Tag und der verlief positiv."

Haas - 391 Runden

Was sie gemacht haben:

Haas hatte zur Wochenmitte mit Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen, erholte sich aber stark und absolvierte am Freitag ein umfangreiches Programm. Insgesamt stehen 391 Runden zu Buche.

Was sie gesagt haben:

"Das Team hat großartige Arbeit geleistet, um uns wieder auf die Strecke zu bringen", sagte Teamchef Ayao Komatsu. "Wir haben nicht nur viele, sondern auch qualitativ hochwertige Runden gesammelt."

Audi - 243 Runden

Was sie gemacht haben:

Audi hatte als neuer Motorenhersteller keinen reibungslosen Start. Technische Probleme begrenzten die Laufleistung in den ersten Tagen, ehe am Freitag mit 148 Runden ein deutlicher Fortschritt gelang.

Was sie gesagt haben:

"Wir wussten, dass es keine perfekte Woche wird", sagte Technikdirektor James Key. "Entscheidend war es, die Grundlagen zu validieren. Darin haben wir gute Fortschritte gemacht."

Alpine - 349 Runden

Was sie gemacht haben:

Alpine trat erstmals mit Mercedes-Antrieb an und zeigte sich deutlich besser aufgestellt als im Vorjahr. Pierre Gasly absolvierte am Freitag allein 164 Runden.

Was sie gesagt haben:

"Es gibt nichts Besseres als die Realität", sagte Geschäftsführer Steve Nielsen. "Wir haben uns über die Woche gesteigert und sind mit unserer Laufleistung im Soll."

Cadillac - 164 Runden

Was sie gemacht haben:

Cadillac absolvierte als neues Team eine erwartungsgemäß herausfordernde Woche, schaffte es aber, wertvolle Kilometer zu sammeln. Die Ferrari-Antriebe zeigten dabei einen soliden Einstand.

Was sie gesagt haben:

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf", sagte Teamchef Graeme Lowdon. "Wir werden mit einem positiven Gefühl nach Bahrain reisen, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt."