"Keine bösen Überraschungen": So lief Norris' erster Tag mit Startnummer 1

(Motorsport-Total.com) - Am Mittwoch griff endlich auch der amtierende Weltmeister in das Geschehen beim Formel-1-Shakedown in Barcelona ein. Nachdem man den ersten Tag bewusst ausgelassen hatte, um dem MCL40 noch etwas mehr Zeit zu geben, hatte regnerisches Wetter am Dienstag einen Teststart verhindert. Am Mittwoch war McLaren dann aber endlich dabei.

Bis Lando Norris auf der Strecke zu sehen war, verging aber erst einmal eine ganze Weile. McLaren ließ sich eine Menge Zeit, bis man aus der Garage rollte - und auch am Nachmittag hatte man es nicht sonderlich eilig, mit dem Fahrbetrieb loszulegen.

Trotzdem kam man am Ende des Tages immerhin auf 74 Runden - die viertmeisten der sechs anwesenden Rennställe. "Das Auto lief heute ziemlich gut, wir sind ganz zufrieden damit", sagt Chefdesigner Rob Marshall.

Kinderkrankheiten, ja, aber ...

Laut ihm habe es am Mittwoch "keine bösen Überraschungen" gegeben, "und keine wirklich beängstigenden Dinge sind schiefgelaufen", wie er betont. "Es gibt natürlich hier und da kleine Kinderkrankheiten, aber die haben wir im Laufe des Tages ausgemerzt."

Zeitentechnisch war McLaren durchaus gut dabei: Mit 1:18.307 Minuten war Norris der Schnellste hinter den bislang recht überzeugenden Mercedes - wenngleich auch mit einem Rückstand von rund einer Sekunde.

Doch auch das ist kein Problem: "Wir betrachten diese Woche wirklich als einen Shakedown", sagt Marshall. "Es geht für uns also darum, das Auto zuverlässig zum Laufen zu bringen und sicherzustellen, dass es unter allen Bedingungen läuft, unter denen wir es einsetzen wollen."

"Wir tasten den gesamten Grenzbereich ab und probieren jedes einzelne Teil aus, das wir können, und wenn wir nach Bahrain kommen, werden wir versuchen, das Auto etwas besser abzustimmen. Die Bedingungen hier sind so kalt, dass repräsentative Rundenzeiten natürlich sehr schwierig sein werden."

Eine Menge anders beim neuen Auto

Auch für Norris ist der Blick auf die Zeitentabelle an seinem ersten Tag nicht so von Bedeutung: "Heute ging es wirklich nur um ein erstes Verständnis des gesamten Autos, darum zu verstehen, wie es eigentlich funktioniert, das gesamte Handbuch durchzugehen", so der Weltmeister.

"Es war ein produktiver Tag, aber einer, bei dem es wirklich darum geht, Dinge herauszufinden und sicherzustellen, dass alles so funktioniert, wie es sollte."

Auf die Frage, wie sich sein neues Auto anfühlt, das weniger Abtrieb, aktive Aerodynamik und einen viel größeren Schwerpunkt auf der elektrischen Energienutzung aufweist, antwortet er: "Es ist ziemlich anders. Es ist ein Schritt langsamer in Bezug auf die Kurvengeschwindigkeiten."

"In Bezug auf die Beschleunigung und die Geschwindigkeit auf der Geraden fühlt es sich wahrscheinlich schneller an als im letzten Jahr; man erreicht 340, 350 ein ganzes Stück schneller als in den Vorjahren", so Norris weiter.

"Aber dann hat man etwas mehr bei der Batterie zu verstehen, bei der Antriebseinheit - all diese Dinge sind in gewisser Weise komplizierter und einfach anders. Und wann immer etwas anders ist, braucht es immer ein bisschen Zeit, um den besten Weg zu finden, es zu handhaben."

Nummer 1 auf dem Auto "surreal"

Doch es gab noch eine weitere Sache, die Norris am ersten Testtag besonders fand: Es war seine erste Ausfahrt mit der Nummer 1 auf dem Auto. "Es war schön, die 1 auf dem Auto zu sehen", grinst er. "Das ist immer noch ziemlich surreal."

"Ich habe es auf dem Zeitenmonitor gesehen; ich finde es immer noch einfach unglaublich. Es ist immer noch eine verrückte Sache, das zu sehen. Jetzt ist es wirklich das erste Mal, dass ich es auf meinem Anzug, auf dem Auto, auf den Zeitenmonitoren sehe - und es sieht gut aus."