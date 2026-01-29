  • 29. Januar 2026 · 11:00 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Testberichte
    von Stefan Ehlen

"Ernstes Problem" bremst Haas beim Formel-1-Shakedown

Agiler als der Vorgänger, kraftvoll im Hybridbetrieb: Die Eindrücke von Oliver Bearman kontrastieren den schwierigen zweiten Testtag für Haas

(Motorsport-Total.com) - Nach 154 Runden am ersten Tag des Formel-1-Shakedowns 2026 in Barcelona schaffte Haas an seinem zweiten Einsatztag nur 42 Runden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya - und das hatte gute Gründe: Der Haas VF-26 lief nicht wie das sprichwörtliche Uhrwerk, sondern entwickelte technische Probleme.

Foto zur News: "Ernstes Problem" bremst Haas beim Formel-1-Shakedown

© Haas

Oliver Bearman im Haas VF-26 beim Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona Zoom Download

Dabei hatte Haas laut Teamchef Ayao Komatsu bereits "so viele" Dinge aussortiert und zu Beginn des Tages einen "riesigen Schritt nach vorne" gemacht. Dann aber stellten sich "zwei Zuverlässigkeitsprobleme" ein, die Komatsu nicht näher beschrieb. Haas-Fahrer Oliver Bearman wurde jedoch in beiden Fällen für lange Zeit zurück in die Garage gezwungen.

So viel verriet Komatsu: Das Problem am Vormittag mache ihm "keine Sorgen", aber das am Nachmittag sei "etwas ernster" gewesen. "Wir untersuchen und analysieren natürlich genau, was passiert ist - und wie wir es lösen können. Wir wollen das so schnell wie möglich in den Griff bekommen, aber immerhin ist es relativ früh in unserem gesamten Wintertest-Programm passiert."

Mit welchen Folgen, ist noch offen. Haas ließ allerdings den vorletzten Tag der Formel-1-Probefahrten in Barcelona (den Tag hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) aus, um sich der Fehlersuche zu widmen. Seinen dritten und letzten Testtag nimmt der US-Rennstall am Freitag.

Ungeachtet der technischen Schwierigkeiten zeigt sich Haas-Fahrer Bearman zufrieden: "Das Auto fühlte sich mit voller Batterieleistung definitiv sehr kraftvoll an, und der Umfang der Energierückgewinnung, den wir betreiben mussten, war nicht allzu hoch." Er habe bei seinen Runden den Eindruck erhalten, sein Neuwagen verhalte sich "agiler und handlicher" als der VF-25 aus dem Vorjahr.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Doch Bearman betont auch: Das war nur der Anfang. "Es war das erste Mal, dass ich das Auto wirklich an seine Grenzen bringen konnte - zumindest an die Grenzen, die das gefahrene Set-up zugelassen hat. Ich freue mich schon darauf, das Auto noch deutlich intensiver zu bewegen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Barcelona, Tag 3: McLaren greift erstmals ein, Bestzeit für Barcelona, Tag 3: McLaren greift erstmals ein, Bestzeit für Mercedes
Foto zur News: Formel-1-Liveticker: Der dritte Testtag in Barcelona live! Formel-1-Liveticker: Der dritte Testtag in Barcelona live!
Foto zur News: Shakedown-Test in Barcelona: Wer fährt eigentlich wann? Shakedown-Test in Barcelona: Wer fährt eigentlich wann?
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Foto zur News: Formel-1-Autos 2026: Präsentation Audi R26
Formel-1-Autos 2026: Präsentation Audi R26
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
2. Tag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Anzeige motor1.com