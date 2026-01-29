Auch ohne Fahrzeit: So profitiert Williams vom Shakedown in Barcelona

(Motorsport-Total.com) - Für Williams begann das Formel-1-Jahr 2026 nicht wie gewünscht. Aufgrund von Verzögerungen mit dem FW48 musste der britische Traditionsrennstall die Shakedown-Woche in Barcelona komplett auslassen. Da wurden natürlich Erinnerungen an 2019 wach, als Williams ebenfalls einige Testtage verpasste und in der Saison hoffnungslos hinterherfuhr.

Doch ganz so schlimm muss es nicht sein. Aber auch 2024 erlebte Williams nicht den Start, den man sich erhofft hatte. Auch damals war das Auto ziemlich spät dran und vor allem zu Saisonbeginn noch deutlich zu schwer - etwas, das dem FW48 Gerüchten zufolge auch drohen könnte.

Aber Teamchef James Vowles bemüht sich, die Vergleiche schnell zu unterbinden, indem er bestätigt, dass Williams "es nach Barcelona hätte schaffen können", aber dabei hätte er die Auswirkungen auf Ersatzteile und Updates für die ersten Rennen der Saison komplett auf den Kopf stellen müssen.

Eigentlich sollte jetzt die Zeit sein, in der Williams mit zwei starken Fahrern wie Alexander Albon und Grand-Prix-Sieger Carlos Sainz das nächste Level erreicht, zumal das Team in den letzten fünf Jahren von Platz zehn auf Platz fünf aufgestiegen ist - es befindet sich also auf einem Aufwärtstrend.

Genau deshalb kamen jedoch plötzlich Zweifel an der Richtung des Teams unter Vowles auf. Dennoch heißt es, dass der Schlüssel zum Erfolg im Jahr 2026 laut vielen Teamchefs nicht ein guter Start, sondern ein starkes Ende ist.

Es wird erwartet, dass die Entwicklung während der Saison rasant verlaufen wird, da sich die Teams an diese umfassenden Reglementänderungen anpassen, in einer Ära, die für die Formel 1 definierend sein könnte.

Obwohl es also nicht ideal für Williams ist, ist das Verpassen eines privaten Shakedowns in Barcelona nicht zwangsläufig der Weltuntergang, zumal die Teams diesen nur nutzen, um Kilometer zu sammeln. Zudem hat der Traditionsrennstall diese Woche dennoch eine gewisse Präsenz vor Ort.

"Ja, ich habe Leute vor Ort", bestätigt Vowles in einer Medienrunde. "Es wird für keinen von euch eine Überraschung sein, aber ich denke tatsächlich, dass wir für eine gute Meisterschaft aufgestellt sind."

Keine Sorgen um den Motor

Ein Pluspunkt ist auf jeden Fall schon einmal der Motor von Mercedes. Ob er, wie von vielen Seiten gemunkelt, performancetechnisch der beste Antrieb ist, wird sich erst noch beweisen müssen, aber zumindest hat Mercedes selbst in dieser Woche zahlreiche Kilometer abspulen können und nach zwei Einsatztagen bereits 1.500 Kilometer angehäuft.

Zumindest darüber muss man sich in Grove nicht den Kopf zerbrechen. "Ich denke, Mercedes schlägt sich auf Anhieb gut und hält sich an den Zeitplan, den sie angekündigt haben", sagt Vowles.

"Für den Anfang ist das sehr beeindruckend. Aber gleichermaßen darf Red Bull - wenn man bedenkt, dass sie eine Antriebseinheit von Grund auf neu entwickelt haben - wirklich nicht unterschätzt werden; sie haben einen brillanten Job gemacht bei der Anzahl der Runden, die sie absolviert haben. Und schließlich ist da noch Ferrari, bei denen es genau dasselbe ist", so der Teamchef.

"Wiederum ziemlich beeindruckend von Beginn an, aber eure Zeiten in Barcelona werden weitgehend irrelevant sein. Erst in Bahrain wird man es wirklich sehen."

Es ist die Verbindung zu Mercedes, die bei vielen hohe Erwartungen für Williams im Jahr 2026 geweckt hat; die Silberpfeile sind derzeit Favorit auf den diesjährigen Konstrukteurstitel, vor allem weil sie den letzten Motorenwechsel der Formel 1 im Jahr 2014 dominierten.

Mercedes gewann daraufhin die nächsten acht Meisterschaften, und obwohl es zu früh ist, um zu sagen, dass sie 2026 dasselbe tun werden, sind die Anzeichen durchaus positiv. Am Mittwoch zum Beispiel absolvierten ihre Fahrer George Russell und Andrea Kimi Antonelli zusammen 183 Runden, wobei Letzterer sogar eine volle Rennsimulation durchführte.

So etwas schon am zweiten Tag zu tun, ist beeindruckend und untermauert den Glauben, dass Mercedes den stärksten Motor besitzt. Die Erkenntnisse daraus werden wertvoll sein - nicht nur für die deutsche Marke, sondern auch für Williams.

"Wir haben die Antriebseinheit von Mercedes, das Getriebe von Mercedes, also werden die Erkenntnisse, die sie diese Woche in Barcelona gewinnen, auf uns nach Bahrain übertragen", sagt Vowles.

Williams testet virtuell

"Es ist nicht so, dass ich mich auf ihrer harten Arbeit ausruhen will, aber es ist erwähnenswert, dass dies immer noch ein Vorteil für uns ist, der sich daraus ergibt, oder ein Nachteil, der zunichtegemacht wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den sechs Tagen in Bahrain das Programm durchziehen werden, das wir brauchen, und deshalb nutzen wir jetzt den virtuellen Streckentest."

"Was ich tun wollte, ist sicherzustellen, dass wir von Anfang an in Bahrain ein zuverlässiges Auto haben, das bereit ist, damit wir nicht dort sitzen und das tun, was viele Personen und Teams in Barcelona versuchen, aber die Garage nicht verlassen. Wir müssen bereit sein."

Es gibt also immer noch Lichtblicke für Williams. Der Krisenmodus wird erst eintreten, wenn die Situation in Bahrain dieselbe ist -, wobei Vowles "zuversichtlich" ist, dass man "nicht im Hintertreffen" sein wird, besonders mit den Fahrern, die er hat.

"Sie stehen Seite-an-Seite mit mir", sagt er. "Sie sind natürlich genauso enttäuscht wie ich, sie sind Rennfahrer. Sie wollen da draußen sein und das Auto testen, und während sie jetzt parallel in unserem Driver-Loop-Simulator sitzen, um dieses Programm zu verstärken, ist es nicht dasselbe."

"Aber sie haben beide unterschrieben - nicht für eine Reise von zwölf Monaten oder einem Jahr, sondern für ein Team, das sich zurück an die Spitze kämpfen will."