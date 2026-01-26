Was der verpasste Barcelona-Test für die Saison 2026 von Williams bedeutet

(Motorsport-Total.com) - Vor rund einer Woche begannen Gerüchte zu kursieren, dass Williams mit seinem Programm für den neuen FW48 in Verzug geraten sei - und zwar so weit, dass er für den offiziellen fünftägigen Shakedown in Barcelona möglicherweise nicht einsatzbereit sein würde.

Das Team versuchte am Freitag, der Entwicklung zuvorzukommen, indem es bestätigte, dass dies tatsächlich der Fall sein wird: Man wird nicht nur am ersten Fahrtag fehlen, so wie McLaren, sondern gar nicht erst nach Barcelona reisen.

Doch auch wenn dies peinlich für ein Team ist, das so viel Mühe darauf verwandt hat, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen - letztes Jahr legte Williams großen Wert darauf, sein Auto nicht nur als Erster zu zeigen, sondern auch auf der Strecke zu bewegen -, muss dieser Verzug die Saison nicht zwangsläufig definieren.

Bekanntlich kam Williams verspätet zum ersten Test 2019 und verpasste die ersten beiden Fahrtage, nur damit die FIA anschließend mehrere aerodynamische Elemente des FW42 für illegal erklären konnte.

Die Neugestaltung dieser Bereiche kostete das ohnehin finanzschwache Team in den letzten Tagen des Familienbesitzes wertvolle Ressourcen; das Auto, das ohnehin beklagenswert langsam war, startete die Saison mit einem noch größeren Rückstand in der Entwicklungskurve.

Jüngeres Beispiel: 2024, zu Beginn der Ära des aktuellen Teamchefs James Vowles, kam der FW46 verspätet und mit Übergewicht an, eine Folge umfassender Überarbeitungen des Design- und Bauprozesses.

Die Modernisierung des Systems - Vowles verriet nach seiner Ankunft alarmiert, dass es über eine riesige Excel-Tabelle verwaltet wurde - verursachte Verzögerungen, die sich über den Winter summierten. Um die Belastungsanalysen in der Designphase abzukürzen, griff das Team darauf zurück, Metall in verschiedene Verbundkomponenten einzukleben.

Dies bedeutete, dass das Auto zum Saisonstart bereit war, aber es blockierte im weiteren Verlauf erneut Entwicklungskapazitäten, da bestehende Bereiche des Autos erneut Belastungsanalysen durchlaufen mussten, um zu untersuchen, wo Gewicht eingespart werden konnte.

Warum fehlt Williams?

Die spezifischen Gründe dafür, dass Williams seine Teilnahme in Barcelona abgesagt hat, sind unbekannt.

Einige Medien berichteten, dass der FW48 den Crash-Test nicht bestanden habe, doch dies wird als Spekulation eingestuft, die als Fakt getarnt wurde. Es wäre höchst ungewöhnlich, Monocoques zu diesem späten Zeitpunkt Crash-Tests zu unterziehen, da dies der erste Teil des Autos ist, der definiert wird.

Tatsächlich ist bekannt, dass Ferrari, Audi und Mercedes, um nur drei zu nennen, ihre 2026er-Autos bereits Anfang Dezember erfolgreich durch das Crash-Test-Verfahren gebracht haben. Das Monocoque ist ein Bauteil mit langer Vorlaufzeit, daher wird die Prüfung der Crashsicherheit nicht bis zur letzten Minute aufgeschoben.

Was verliert Williams also durch das Verpassen der drei Fahrtage in Barcelona? Die Sessions nächste Woche werden von der Formel 1 und der FIA offiziell als Shakedown und nicht als Test bezeichnet und finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Teams dürfen nur an drei der fünf Tage fahren, weshalb unter anderem McLaren und Ferrari beschlossen haben, frühestens am zweiten Tag zu beginnen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Sessions in Barcelona von den Beteiligten als Gelegenheit geplant wurden, die verschiedenen neuen Technologien zum ersten Mal auf der Strecke zu erproben und so den Teams und der FIA die Chance zu geben, etwaige auftretende Probleme zu beheben.

Die Komponenten der aktiven Aerodynamik erfordern beispielsweise mehr Fahrzeit auf der Strecke, als bei einem gewöhnlichen Shakedown üblich wäre, um die Widerstandsfähigkeit ihrer mechanischen Systeme unter Betriebsbedingungen zu bewerten.

Kilometer sammeln ist angesagt

Die Mehrheit der Teams betrachtete Barcelona daher als Gelegenheit, Kilometer zu sammeln, bevor der Fokus bei den beiden Tests in Bahrain auf die Performance verlagert wird. Wie sie dabei vorgehen, wird natürlich unterschiedlich sein: Einige könnten in Bahrain mit zuvor ungesehenen Entwicklungsteilen auf die Strecke gehen, andere warten vielleicht bis zum Saisonauftakt in Melbourne.

Wieder andere könnten Upgrades aufschieben, bis die ersten Überseerennen vorbei sind - teils weil der Transport von Teilen nun unter die Budgetobergrenze fällt, vor allem aber, weil sie mehr darüber erfahren wollen, wie ihre neuen Autos performen, bevor sie Aufwand und Ressourcen für Entwicklungskomponenten aufwenden.

McLaren hat bestätigt, dass dies die Strategie ist, die sie verfolgen wollen, wie Chefdesigner Rob Marshall sagt: "Ich denke, wir sind besser dran, wenn wir unsere Plattform verstehen, bevor wir zu eifrig dabei sind, sie neu zu gestalten, bevor sie überhaupt ein Rad gedreht hat ..."

Aus diesen Gründen ist das Verpassen der ersten drei Tage auf der Strecke für Williams möglicherweise kein so großer Rückschlag wie in früheren Jahren.

Kein großer Rückschlag, aber ...

Jeder, der schon einmal einen Formel-1-Test im Januar in Barcelona besucht hat, kennt die Herausforderungen, unter diesen Bedingungen überhaupt Performance-Runs durchzuführen: Die Strecke ist normalerweise zu kalt und feucht, als dass die Autos vor 10 Uhr morgens ein Risiko eingehen könnten.

Wer erwartet hat, dass die Autos jeden Tag von morgens bis abends fahren würden, läge völlig falsch.

Die eigentlichen Kosten für Williams bestehen darin, dass die Shakedown-Arbeiten, die noch erledigt werden müssen, Zeit in Bahrain fressen werden, die man eigentlich für Performance-Tests nutzen wollte. Und das lässt sich nicht durch Simulationen ersetzen.

Aber solange das Auto keine fundamentalen Probleme aufweist, die schnell behoben werden müssen, wird der Nachteil des Zeitverlusts in Barcelona durch die vielen Unbekannten des neuen Reglements gemildert. Vor allem, wenn die Konkurrenten abwarten, wie die ersten Rennen verlaufen, bevor sie ihre Pläne festlegen, worauf sie ihre Entwicklungsressourcen konzentrieren.

Und ein verspätetes Erscheinen ist nicht immer eine Garantie für ein Scheitern. 1988 mühte sich McLaren mit einem langsamen Interimsauto durch die Wintertests - einer verspäteten und widerspenstigen Fusion aus dem 1987er-Chassis und dem neuen Honda-Turbomotor -, bevor der MP4/4 zum letzten Vortest in Imola eintraf. Das ging nicht allzu schlecht aus, oder?