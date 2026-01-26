Shakedown-Test in Barcelona: Wer fährt eigentlich wann?

(Motorsport-Total.com) - Der erste Formel-1-Test mit den neuen Autos für 2026 findet in Barcelona ohne Zuschauer und ohne Medienvertreter statt. Welche konkreten Informationen und Bilder nach außen dringen werden, ist offen. Ein paar Eckdaten stehen jedoch bereits fest. (Mehr dazu in unserer Testübersicht!)

© Mercedes Andrea Kimi Antonelli beim Shakedown im Mercedes W17 in Silverstone Zoom Download

Bei den fünftägigen Probefahrten in Barcelona stehen den elf Formel-1-Teams insgesamt fünf Testtage zur Verfügung, um ihre neuen Fahrzeuge zu erproben. Aber: Jedes Team darf nur an drei Tagen aktiv sein, muss also zwei Tage auslassen, obwohl der Test über insgesamt fünf Tage läuft. Welche Tage genutzt werden und welche nicht, das können die Teams individuell entscheiden.

Williams hat seine Entscheidung bereits getroffen: Das ehemalige Weltmeister-Team aus England verzichtet komplett auf eine Teilnahme am Shakedown-Test in Barcelona. Der Grund: "Verzögerungen beim FW48-Projekt" - so beschreibt es Williams selbst. Das neue Auto ist offenbar noch nicht einsatzbereit, sodass Williams frühestens beim zweiten Wintertest in Bahrain antreten kann.

Alpine hingegen will von Tag eins an Präsenz auf der Strecke zeigen: "Wir haben vor, am Montag mit der Testarbeit zu beginnen. Danach schauen wir, wie sich die Woche entwickelt", sagte der Technische Direktor des Teams, David Sanchez.

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur wiederum erklärte am Rande des Ferrari-Shakedowns in Fiorano, sein Rennstall werde erst am zweiten Tag ins Geschehen eingreifen. Wie es anschließend bei Ferrari weitergeht, ließ Vasseur offen.

Was sagt die Wetterprognose für Barcelona?

Andere Teams haben sich bislang noch nicht konkret geäußert - vielleicht auch, weil sie die genaue Wettervorhersage für die Testwoche in Barcelona abwarten wollen. Sanchez deutet an, dass der Testplan von Alpine deshalb nicht in Stein gemeißelt ist: "Wir werden uns die Prognose jeden Morgen ansehen und dann entscheiden, ob wir fahren oder nicht."

Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026 Fotostrecke

Gut möglich, dass die Boxentore am Dienstag mehrheitlich geschlossen bleiben: Für den zweiten Testtag sind laut Prognose ganztägig Schauer angekündigt. Die Sonne lässt sich voraussichtlich nur selten blicken, sodass die Fahrbahn wahrscheinlich konstant nass sein wird.

Die Prognosen für die weiteren Fahrtage sind deutlich besser, mit mehr Sonne und Temperaturen von über zehn Grad Celsius. Die besten Bedingungen bieten sich vermutlich am Donnerstag und am Freitag mit über 15 Grad und überwiegend Sonnenschein.

Übersicht: Wann welche Teams in Barcelona fahren

Montag, 26. Januar 2026

Alpine

Audi

Mercedes

Red Bull

Dienstag, 27. Januar 2026

Ferrari

Mittwoch, 28. Januar 2026

bislang keine Angaben

Donnerstag, 29. Januar 2026

bislang keine Angaben

Freitag, 30. Januar 2026

bislang keine Angaben