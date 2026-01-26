  • 26. Januar 2026 · 19:44 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Testberichte
    von Norman Fischer

"Funktioniert gut": Positives erstes Feedback zum neuen Red-Bull-Motor

In Barcelona wurde der neue Motor von Red Bull Powertrains erstmals richtig auf der Strecke geprüft - Das erste Feedback hört sich dabei durchaus positiv an

(Motorsport-Total.com) - Für Red Bull schlägt jetzt die Stunde der Wahrheit: Erstmals in seiner Geschichte hat man sich an die Herausforderung gewagt, einen eigenen Formel-1-Motor zu bauen. Das neue Aggregat von Red Bull Powertrains entstand mit Unterstützung von Hersteller Ford, trotzdem war die große Frage, ob Red Bull es schafft, von null auf einen konkurrenzfähigen Antrieb zu entwickeln.

Foto zur News: "Funktioniert gut": Positives erstes Feedback zum neuen Red-Bull-Motor

© Formel 1

Im Heck der Racing Bulls steckt auch der neue Red-Bull-Motor Zoom Download

Die Leistung ist nach dem ersten Shakedown-Tag in Barcelona natürlich noch nicht zu bewerten, auch wenn Isack Hadjar im Red Bull die erste Bestzeit der neuen Formel-1-Ära hinlegte. Wichtig war zum Auftakt vor allem, dass der Motor hält und funktioniert - und das tat er. "Die Antriebseinheit funktioniert gut", lobt Mattia Spini, Chef-Renningenieur bei den Racing Bulls.

Das B-Team der Bullen, das ebenfalls mit dem neuen Motor ausgestattet ist, kam am Montag auf 88 Runden, das große Schwesterteam sogar auf 107. "Das Wichtigste ist im Moment die Zuverlässigkeit. Wir haben heute eine gute Anzahl an Runden gedreht", lobt auch Fahrer Liam Lawson, der ein gutes erstes Feedback hat. "Bisher fühlt es sich gut an", sagt er.

Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026

Doch ganz perfekt lief es für die Racing Bulls am ersten Tag noch nicht. "Aber das haben wir auch nicht erwartet", betont Spini.

"Wir wussten immer, dass es eine Herausforderung sein würde - und das war es tatsächlich auch. Aber das Ziel war es, Kilometer zu sammeln, und wir haben 88 Runden geschafft. Das ist eine gute Anzahl an Runden für den ersten Tag", sagt er. "Wir haben sicherlich eine Menge Dinge gelernt und müssen nun für die folgenden Tage darauf aufbauen."

Am Mittag blieb Lawson mit seinem Auto einmal stehen und löste eine rote Flagge aus. "Aber das waren die einzigen Probleme", sieht er es locker.

Auch Spini meint, dass es sich bei dem Problem um "nichts Wichtiges" gehandelt habe. "Es sind nur einige Sicherheitseinstellungen, die wir im Auto vorgenommen haben, nur um vorsichtshalber nichts zu beschädigen. Und das war es", sagt er. "Wir haben die Einstellung einfach angepasst, und der Nachmittag war völlig in Ordnung."

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Bislang ist man daher mit der neuen Power-Unit und auch mit der Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von RBPT vollends zufrieden. "Die Ingenieure bei uns und in der Fabrik sind wirklich offen und ehrlich", lobt Spini. "Die Beziehung zwischen den beiden Gruppen ist wirklich gut."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Doch wie gut der Motor am Ende sein wird, das bleibt eben abzuwarten. Denn Leistung sei "nicht das Hauptziel dieses Testes", wie der Racing-Bulls-Ingenieur betont. "Wir werden uns in Bahrain mehr auf die Leistung konzentrieren. Aber natürlich wollen wir einen ersten Vorgeschmack und ein erstes Verständnis davon bekommen, damit wir anfangen können, daran zu arbeiten."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Barcelona Tag 1: Das war der Auftakt in die neue Barcelona Tag 1: Das war der Auftakt in die neue Formel-1-Ära!
Foto zur News: Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Barcelona live! Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Barcelona live!
Foto zur News: Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos getestet
Foto zur News: Formel-1-Teamchefs warnen: "Diese Winterpause ist fast nicht Formel-1-Teamchefs warnen: "Diese Winterpause ist fast nicht existent"
Übersicht: Alle künftigen Formel-1-Testtermine
Formel-1-Kalender
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!

In dieser Woche findet der erste Test der Formel-1-Saison 2026 in Barcelona...

Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
1. Tag
Foto zur News: Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Foto zur News: Formel-1-Autos 2026: Präsentation Red Bull RB22
Formel-1-Autos 2026: Präsentation Red Bull RB22
Foto zur News: Haas absolviert Shakedown mit dem VF-26 in Fiorano
Haas absolviert Shakedown mit dem VF-26 in Fiorano
Foto zur News: Formel-1-Antriebe von Honda seit 1964
Formel-1-Antriebe von Honda seit 1964
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige InsideEVs