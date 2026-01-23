  • 23. Januar 2026 · 14:08 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Testberichte
    von Ruben Zimmermann

"Verzögerungen": Williams lässt Barcelona-Test aus

Williams hat bestätigt, dass man den Formel-1-Test in Barcelona nächste Woche auslassen wird - Das Team nennt als Grund "Verzögerungen beim FW48-Programm"

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Saison 2026 hat noch nicht einmal begonnen, da steht das erste Team bereits vor einem Fehlstart. Nachdem es zuvor bereits entsprechende Gerüchte gegeben hatte, hat Williams am Freitag offiziell bestätigt, dass man den Formel-1-Test in Barcelona auslassen wird.

Foto zur News: "Verzögerungen": Williams lässt Barcelona-Test aus

© Sutton Images

Das neue Williams-Auto wird in Barcelona noch nicht auf die Strecke gehen Zoom Download

In einem Statement heißt es: "Williams hat die Entscheidung getroffen, am Shakedown-Test in der kommenden Woche in Barcelona nicht teilzunehmen. Grund dafür sind Verzögerungen beim FW48-Programm, während weiterhin mit Hochdruck an der maximalen Performance des Fahrzeugs gearbeitet wird."

"Das Team wird stattdessen eine Reihe von Tests durchführen, darunter ein VTT-Programm in der kommenden Woche mit dem 2026er-Auto, um sich auf den ersten offiziellen Test in Bahrain sowie auf das erste Rennen der Saison in Melbourne vorzubereiten", teilt man mit.

VTT steht in der Formel 1 für "Virtual Test Track". Das Auto wird also auf keiner echten Strecke fahren, sondern sich lediglich einem simulierten Test unterziehen. Die Piloten Alexander Albon und Carlos Sainz müssen sich bis zum echten Shakedown des Boliden daher noch gedulden.

Bei vielen Formel-1-Fans werden Erinnerungen an die Saison 2019 wach. Damals verpasste Williams ebenfalls die ersten Wintertesttage, weil das Auto nicht rechtzeitig fertig geworden war - und beendete die Saison schließlich mit nur einem WM-Punkt abgeschlagen auf dem letzten Platz in der Konstrukteurswertung.

Eigentlich hatte Williams große Hoffnungen in die Saison 2026 gesetzt. Teamchef James Vowles betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass der Fokus in Grove auf der neuen Formel-1-Ära mit dem komplett neuen Reglement liege. In diese Ära scheint man nun einen denkbar schlechten Start zu erwischen.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Nach dem Barcelona-Test vom 26. bis zum 30. Januar, an dem Williams nicht teilnehmen wird, stehen noch zwei weitere Formel-1-Testfahrten in Bahrain (11. bis 13. und 18. bis 20. Februar) an. Bei diesen möchte Williams dann ganz regulär dabei sein.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist
Foto zur News: Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos getestet
Foto zur News: Williams bestätigt neuen Formel-1-Ersatzfahrer für 2026 Williams bestätigt neuen Formel-1-Ersatzfahrer für 2026
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026

Der SF-26 soll Ferrari wieder an die Spitze bringen, dabei verbindet das...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026
Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Overalls und Helmdesigns der Ferrari-Fahrer 2026
Overalls und Helmdesigns der Ferrari-Fahrer 2026
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine
Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Das Alpine-Design für 2026
Das Alpine-Design für 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
Formel-1-Quiz

Wie viele Rennen umfasste die Formel-1-Saison 1968?

14 21 12 22
Formel-1-Quiz
Anzeige motor1.com