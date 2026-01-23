"Verzögerungen": Williams lässt Barcelona-Test aus

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Saison 2026 hat noch nicht einmal begonnen, da steht das erste Team bereits vor einem Fehlstart. Nachdem es zuvor bereits entsprechende Gerüchte gegeben hatte, hat Williams am Freitag offiziell bestätigt, dass man den Formel-1-Test in Barcelona auslassen wird.

In einem Statement heißt es: "Williams hat die Entscheidung getroffen, am Shakedown-Test in der kommenden Woche in Barcelona nicht teilzunehmen. Grund dafür sind Verzögerungen beim FW48-Programm, während weiterhin mit Hochdruck an der maximalen Performance des Fahrzeugs gearbeitet wird."

"Das Team wird stattdessen eine Reihe von Tests durchführen, darunter ein VTT-Programm in der kommenden Woche mit dem 2026er-Auto, um sich auf den ersten offiziellen Test in Bahrain sowie auf das erste Rennen der Saison in Melbourne vorzubereiten", teilt man mit.

VTT steht in der Formel 1 für "Virtual Test Track". Das Auto wird also auf keiner echten Strecke fahren, sondern sich lediglich einem simulierten Test unterziehen. Die Piloten Alexander Albon und Carlos Sainz müssen sich bis zum echten Shakedown des Boliden daher noch gedulden.

Bei vielen Formel-1-Fans werden Erinnerungen an die Saison 2019 wach. Damals verpasste Williams ebenfalls die ersten Wintertesttage, weil das Auto nicht rechtzeitig fertig geworden war - und beendete die Saison schließlich mit nur einem WM-Punkt abgeschlagen auf dem letzten Platz in der Konstrukteurswertung.

Eigentlich hatte Williams große Hoffnungen in die Saison 2026 gesetzt. Teamchef James Vowles betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass der Fokus in Grove auf der neuen Formel-1-Ära mit dem komplett neuen Reglement liege. In diese Ära scheint man nun einen denkbar schlechten Start zu erwischen.

Nach dem Barcelona-Test vom 26. bis zum 30. Januar, an dem Williams nicht teilnehmen wird, stehen noch zwei weitere Formel-1-Testfahrten in Bahrain (11. bis 13. und 18. bis 20. Februar) an. Bei diesen möchte Williams dann ganz regulär dabei sein.