  • 22. Januar 2026 · 08:00 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Testberichte
    von Jake Boxall-Legge, Co-Autor: Norman Fischer

Warum McLaren den ersten Tag beim Barcelona-Shakedown auslässt

McLaren wird sich beim Shakedown in Barcelona nicht gleich am ersten Tag auf die Strecke begeben, doch das ist vom Weltmeister schon von Anfang an so geplant

(Motorsport-Total.com) - Wenn die Formel 1 am kommenden Montag zum ersten Mal zusammenkommt, um beim Shakedown in Barcelona die neuen Autos für 2026 zu testen, dann wird ein Team auf jeden Fall nicht dabei sein: Titelverteidiger McLaren. Der Weltmeister lässt bewusst den ersten Tag aus, um dem MCL40 die maximale Entwicklungszeit zu verschaffen.

Foto zur News: Warum McLaren den ersten Tag beim Barcelona-Shakedown auslässt

© LAT Images

McLaren wird erst mit Verspätung in die Wintertests starten Zoom Download

Ohnehin darf jedes Team nur an drei der fünf angesetzten Testtage fahren - und McLaren hat sich in diesem Zuge dazu entschieden, den Eröffnungstag auszulassen. Stattdessen wird das Team die Tage vor dem Test damit verbringen, sein Auto aus den AVL-Einrichtungen in Graz zurückzuholen, wo der MCL40 auf den Prüfständen des österreichischen Engineering-Unternehmens auf Herz und Nieren geprüft wurde.

Der Wagen wird in Barcelona mit einer Test-Lackierung fahren, bevor am 9. Februar die Vorstellung der vollständigen Team-Lackierung erfolgt. Das Team wird das Auto zuerst einem Shakedown unterziehen, bevor es das volle Testprogramm an den drei zugewiesenen Tagen beginnt.

Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Video wird geladen…

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer enger und spannender machen. Weitere Formel-1-Videos

"Wir planen, entweder an Tag zwei oder Tag drei mit den Tests zu beginnen", bestätigt Teamchef Andrea Stella. "Wir werden also an Tag eins nicht testen. Wir wollten uns selbst so viel Zeit wie möglich für die Entwicklung geben."

"Sie wissen vielleicht, dass man an drei von den fünf in Barcelona verfügbaren Tagen testen darf, und wir werden dann entweder ab Tag zwei oder Tag drei starten und für drei Tage testen."

Hinauszögern "Plan A"

Stella erklärt, dass die dynamische Natur des Designprozesses für 2026, bei dem McLaren seiner Aussage nach fast täglich Performance-Gewinne findet, die Entscheidung beeinflusst hat, den Fahrbetrieb des Teams bis zum letzten Moment hinauszuschieben.

Er betont, dass andere Teams, die ihre Shakedowns bereits abgeschlossen haben, in Barcelona möglicherweise schneller voll einsatzbereit sein könnten, ist jedoch der Meinung, dass dies einen Kompromiss erzeugen würde, da man sich auf bestimmte Designelemente hätte festlegen müssen, die vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten wären.

Die Designs der Formel-1-Autos 2026

Das Hinauszögern des Testbetriebs sei "tatsächlich immer unser Plan A" gewesen, wie Stella verrät. "Es gibt zudem so viel Veränderung, dass wir nicht notwendigerweise die Ersten auf der Strecke sein müssen."

"Wir wollten, wie ich schon zuvor sagte, so viel Zeit wie möglich für die Entwicklung geben, weil jeder Tag der Entwicklung, jeder Tag des Designs, ein kleines bisschen Performance hinzufügt."

McLaren sieht sich auf Kurs

"Das bedeutet auch: Wenn man früh auf der Strecke ist, hat man zwar die Rückversicherung, so früh wie möglich zu wissen, was man wissen muss - aber gleichzeitig bedeutet es, dass man sich möglicherweise relativ früh auf das Design und die Realisierung des Autos festgelegt hat", so Stella.

"Man hat also einen Kompromiss gegenüber der Entwicklungszeit und der letztendlichen Performance."

Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen

"Natürlich wird es, so schätze ich, für so ziemlich jedes Auto Updates geben zwischen den Tests - zumindest den Tests in Barcelona - und dem ersten Rennen."

"Aber wir dachten uns, dass es im Hinblick auf eine gesamte Saison wichtig war, das Auto im konkurrenzfähigsten Paket und in der konkurrenzfähigsten Konfiguration zu starten und zu präsentieren", so der Teamchef.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Deshalb haben wir den gesamten Zeitplan bis ans Limit ausgereizt - aber innerhalb eines sehr handhabbaren Limits. Wir liegen im Plan, an Tag zwei zu testen, und wir verspürten keinen Drang, Tests für Tag eins zu planen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Warum die Formel-1-Teams in Barcelona mit "unfertigen" Autos Warum die Formel-1-Teams in Barcelona mit "unfertigen" Autos fahren
Foto zur News: Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos getestet
Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: McLaren-Ersatzfahrer 2026: Formel-2-Champion und McLaren-Ersatzfahrer 2026: Formel-2-Champion und IndyCar-Vizemeister
Foto zur News: Zak Brown: Fehler im WM-Kampf haben McLaren "besser gemacht" Zak Brown: Fehler im WM-Kampf haben McLaren "besser gemacht"
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will

Wir waren live beim großen Audi-Launch in Berlin dabei.

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Overalls und Helmdesigns der Audi-Fahrer 2026
Overalls und Helmdesigns der Audi-Fahrer 2026
Foto zur News: Das Audi-Design für 2026
Das Audi-Design für 2026
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Die Lackierung von Audi für die Formel-1-Saison 2026
Die Lackierung von Audi für die Formel-1-Saison 2026
Foto zur News: Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem VCARB03 in Imola
Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem VCARB03 in Imola
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Formel1.de auf YouTube