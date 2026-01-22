  • 22. Januar 2026 · 17:07 Uhr

    von Ruben Zimmermann

W17-Premiere im Regen: Mercedes-Shakedown in Silverstone

Der Mercedes W17 hat in Silverstone seine ersten Kilometer abgespult - George Russell durfte als erster Fahrer auf die nasse Strecke in Großbritannien gehen

(Motorsport-Total.com) - Nachdem Mercedes am Donnerstagvormittag die ersten Bilder seines W17 für die Formel-1-Saison 2026 veröffentlicht hatte, spulte das neue Auto des Teams aus Brackley im Laufe des Tages in Silverstone auch bereits die ersten Kilometer ab.

Foto zur News: W17-Premiere im Regen: Mercedes-Shakedown in Silverstone

© Mercedes

Der Mercedes W17 ging am Donnerstag zum ersten Mal auf die Strecke Zoom Download

George Russell durfte den Boliden im Rahmen eines sogenannten Filmtags als Erster ausprobieren. Der Brite geht in diesem Jahr bereits in seine fünfte Saison als Mercedes-Stammpilot, Teamkollege Kimi Antonelli erst in seine zweite.

Der Shakedown, den Mercedes traditionell in Silverstone veranstaltet, fand in diesem Jahr bei nassen Bedingungen statt. In den sozialen Medien veröffentlichte der Rennstall mehrere Videos, auf denen deutlich zu erkennen ist, dass die Strecke in Großbritannien nass war.

Bei einem Filmtag (in den offiziellen Formel-1-Regeln als "Promotional Event" bezeichnet) handelt es sich nicht um einen klassischen Test, weil bei einem solchen Event lediglich maximal 200 Kilometer auf speziellen Demo-Reifen absolviert werden dürfen.

Jedes Team hat pro Saison zwei Filmtage zur freien Verfügung. Vor Mercedes schickten in diesem Winter bereits Audi, Cadillac, die Racing Bulls und zuletzt Alpine ihre neuen Boliden für die Saison 2026 zu einem Shakedown auf die Strecke.

Fünf der elf Formel-1-Teams haben damit die Jungfernfahrt ihres neuen Autos bereits hinter sich. Ferrari wird am Freitag im Rahmen der Präsentation des SF-26 nachziehen. Der erste offizielle Test vor der neuen Saison findet dann kommende Woche in Barcelona statt.

In Spanien testen die Teams vom 26. bis zum 30. Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Anschließend stehen in Bahrain noch zwei weitere offizielle Testfahrten vom 11. bis zum 13. und vom 18. bis zum 20. Februar an. Diese sind dann auch öffentlich.

Der Saisonauftakt der Formel-1-Saison 2026 ist für den 8. März in Melbourne (Australien) angesetzt.

