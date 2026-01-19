  • 19. Januar 2026 · 15:26 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Testberichte
    von Ruben Zimmermann

Warum die Formel-1-Teams in Barcelona mit "unfertigen" Autos fahren

Viele Teams werden beim Barcelona-Test nur mit einer Basiskonfiguration des neuen Autos fahren - Schon beim Saisonauftakt könnte es dafür größere Updates geben

(Motorsport-Total.com) - Am 26. Januar beginnt in Barcelona der erste offizielle Formel-1-Test vor der Saison 2026. Offiziell handelt es sich bei der fünftägigen Testfahrt in Spanien allerdings nur um einen "Shakedown" - und das laut Haas-Teamchef Ayao Komatsu aus gutem Grund.

Foto zur News: Warum die Formel-1-Teams in Barcelona mit "unfertigen" Autos fahren

© Cadillac

Cadillac hat in Silverstone bereits einen privaten Shakedown absolviert Zoom Download

"Das Auto, das alle in Barcelona sehen werden, wird nicht das Auto sein, das [beim Saisonauftakt] in Australien fährt, und ich denke, das wird überall so sein, weil es schlichtweg noch zu früh ist", erklärt Haas-Teamchef Ayao Komatsu.

Der Japaner betont: "Es wäre vielleicht etwas anders, wenn der Test erst zwei Wochen vor dem ersten Rennen stattfände. Aber da noch mehr als ein Monat bis zum ersten Rennen verbleibt, werden die Teams die Entwicklung im Windkanal nicht einstellen."

Das erste Rennen in Melbourne findet in diesem Jahr am 8. März statt - und damit mehr als einen Monat nach dem nicht öffentlichen Barcelona-Shakedown (26. bis 30. Januar). Dazwischen liegen noch zwei weitere Testwochen in Bahrain (11. bis 13. und 18. bis 20. Februar).

Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk

Video wird geladen…

Ab 2026 baut Red Bull eigene Motoren, Ford ist ein wichtiger Partner für das Projekt Red Bull Powertrains. Weitere Formel-1-Videos

"Daher werden die in Barcelona getesteten Autos und sogar die in der ersten Testwoche in Bahrain getesteten Autos im Vergleich zu denen, die in Australien für das erste Rennen gebaut werden, weniger ausgereift sein", kündigt der Haas-Teamchef an.

Oder anders gesagt: Fast alle Teams werden in der Barcelona-Woche lediglich mit Autos in einer Basiskonfiguration an den Start gehen, um die grundlegende Funktionalität zu prüfen. Aerodynamische Entwicklungen wird man in der Regel erst in Bahrain sehen.

Komatsu: Energiemanagement erst einmal im Fokus

Komatsu erklärt, dass in Spanien ein großer Fokus auf den neuen Motoren liegen werde. "In Barcelona werden sich alle darauf konzentrieren, den Energieverbrauch bestmöglich zu optimieren", so der Japaner. Denn das Energiemanagement sei 2026 unter dem neuen Reglement entscheidend.

Aerodynamische Entwicklungen werden daher erst später im Fokus stehen, weshalb Komatsu prophezeit: "In den ersten vier Rennen könnte sich zwar recht schnell eine Hackordnung herausbilden, aber ich denke, dass es eine sehr dynamische Saison werden wird."

Die Designs der Formel-1-Autos 2026

"Was man in den ersten beiden Rennen sieht, wird meiner Meinung nach ganz anders aussehen, wenn wir zu den letzten Rennen des Jahres kommen", betont er und erklärt, dass man vor allem zu Saisonbeginn "unterschiedliche Konzepte" in der Startaufstellung sehen werde.

2026 komme es daher auch darauf an, das eigene Auto "schnell" weiterzuentwickeln, so der Haas-Teamchef. Auch deswegen werden viele Teams wohl schon zum ersten Rennen in Melbourne neue Teile für die Autos mitbringen.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Die Boliden könnten daher in Australien ganz anders und bereits deutlich ausgereifter aussehen als die Basiskonfigurationen, die in Spanien zunächst zum Einsatz kommen werden.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Nicht ohne Probleme: Neuer Cadillac dreht erste Runden Nicht ohne Probleme: Neuer Cadillac dreht erste Runden
Foto zur News: Sorge um Ferrari SF-26: Das ist der wahre Stand in Maranello Sorge um Ferrari SF-26: Das ist der wahre Stand in Maranello
Foto zur News: Versteckspiel: Was Cadillac mit seiner Sonderlackierung Versteckspiel: Was Cadillac mit seiner Sonderlackierung bezweckt
Foto zur News: Geheimtest von Audi: Das verrät das Video aus Barcelona Geheimtest von Audi: Das verrät das Video aus Barcelona
Foto zur News: Audi-Shakedown am Freitag: Der R26 gibt sein Debüt auf der Audi-Shakedown am Freitag: Der R26 gibt sein Debüt auf der Strecke
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026

TOYOTA GAZOO Racing Haas F1 Team stellt den VF-26 vor.

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Cadillac-Filmtag in Silverstone
Cadillac-Filmtag in Silverstone
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Die neue Lackierung von Haas für die Formel-1-Saison 2026
Die neue Lackierung von Haas für die Formel-1-Saison 2026
Foto zur News: Das Haas-Design für 2026
Das Haas-Design für 2026
Foto zur News: Formel-1-Ereignisse, bevor Arvid Lindblad geboren wurde
Formel-1-Ereignisse, bevor Arvid Lindblad geboren wurde
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Wie nennt man die Abstimmung eines Formel-1-Fahrzeuges?

Mapping Download Tuning Setup
Formel-1-Quiz
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige InsideEVs