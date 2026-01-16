  • 16. Januar 2026 · 18:16 Uhr

    von Norman Fischer, Co-Autor: Luis Ramirez

Formel-1-Abenteuer beginnt: Neuer Cadillac dreht erste Runden

Cadillac hat in Silverstone die ersten Meter mit seinem neuen Formel-1-Boliden absolviert: Der Shakedown verlief dabei nicht ganz ohne Probleme

(Motorsport-Total.com) - Das erste Formel-1-Auto von Cadillac hat seine ersten offiziellen Fahrmeter zurückgelegt. Der Rennstall, der 2026 als elftes Team neu in die Königsklasse einsteigt, absolvierte am Freitag in Silverstone einen als Filmtag deklarierten Shakedown mit seinem neuen Boliden.

Foto zur News: Formel-1-Abenteuer beginnt: Neuer Cadillac dreht erste Runden

© Cadillac F1 Team

Cadillac war heute in Silverstone erstmals richtig unterwegs Zoom Download

Die Stammfahrer Sergio Perez und Valtteri Bottas sowie Ersatzpilot Guanyu Zhou fanden sich auf der britischen Traditionsstrecke ein, um die ersten Kilometer zu absolvieren. Die Ehre des Debüts hatte dabei Perez, der unter der Woche bereits in der Teamzentrale in England war, um technische Details des Autos vor dessen erstem Einsatz zu besprechen.

Der Mexikaner wird nach dem Shakedown jedoch erst einmal in seine Heimat zurückkehren, wo einige kommerzielle Verpflichtungen für ihn auf dem Plan stehen.

Cadillac nahm das Thema Geheimhaltung beim Shakedown ziemlich ernst und ließ über die Handykameras aller Anwesenden Aufkleber kleben, um Leaks zu verhindern. Nur das eigene Filmteam durfte Aufnahmen machen und postete einige Fahrmeter auch in den sozialen Netzwerken.

Reservefahrer Guanyu Zhou postete zudem ein Video, in dem er über den Test sprach - ohne jedoch dabei etwas vom Auto zu zeigen. "Wir sind hier zusammen mit Cadillac für den Shakedown der neuen Saison in Silverstone", sagte der Chinese.

"Es ist aufregend. Beim Shakedown geht es immer darum, sicherzustellen, dass das Auto fährt. Die Ingenieure haken beim Getriebe, dem Motor und dem Set-up alles ab, und für uns Fahrer geht es vor allem darum, dass wir zufrieden sind und uns mit dem neuen Sitz, dem Lenkrad, dem Feedback und der Kommunikation wohlfühlen."

Was den reibungslosen Ablauf angeht, da hatte Cadillac zumindest noch ein paar Anfangsschwierigkeiten: Das Team hatte am Vormittag Probleme, den Boliden zum Laufen zu bringen, konnte jedoch später den Motor starten und mit dem Fahren beginnen - auf einer Strecke, die durch das Wetter anspruchsvoll war.

Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?

Video wird geladen…

Der große Cadillac-Check für die F1-Saison 2026 Weitere Formel-1-Videos

Viele Details waren vom Auto noch nicht zu erkennen, das auch komplett in Schwarz unterwegs war. Vor einigen Tagen hatte Cadillac eine erste Lackierung präsentiert, die man bei den Testfahrten in Barcelona Ende Januar tragen wird. Die echte Lackierung wird in einem Werbespot im Rahmen des Super Bowls Anfang Februar gezeigt werden.

An einem Filmtag - oder offiziell "Promotional Event" - dürfen zweimal im Jahr maximal 200 Kilometer absolviert werden. Als erstes hatte das Audi-Team davon Gebrauch gemacht und in Barcelona erste Testrunden gedreht.

Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk

Ab 2026 baut Red Bull eigene Motoren, Ford ist ein wichtiger Partner für das...

