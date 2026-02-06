Livestream: McLaren zeigt das Design des MCL40

(Motorsport-Total.com) - McLaren zeigt am Montag (9. Februar) in einem Livestream seine Farben für die Formel-1-Saison 2026. Zwar nahm das neue Auto bereits am Formel-1-Shakedown in Barcelona Ende Januar teil. Da war der MCL40 allerdings lediglich in einem schwarzen Testdesign zu sehen.

Die Liveübertragung aus Bahrain beginnt am Montag um 16:00 Uhr MEZ. McLaren stellt seine neue Lackierung direkt auf dem Bahrain International Circuit vor, wo in dieser Woche vom 11. bis zum 13. Februar der nächste Test vor der Formel-1-Saison 2026 ansteht.

Der MCL40 soll McLaren den dritten Konstrukteurstitel in Serie nach 2024 und 2025 einbringen. Letztmalig gewann McLaren vor mehr als 30 Jahren drei WM-Titel in Folge. Zwischen 1988 und 1991 triumphierte man sogar viermal nacheinander in der Konstrukteurs-WM.

Am Steuer des Boliden sitzen auch 2026 wieder Lando Norris, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal Weltmeister wurde und in der neuen Saison mit der Startnummer 1 an den Start geht, und Oscar Piastri, der 2025 WM-Dritter hinter Norris und Max Verstappen wurde.

Mit 14 Siegen feierte McLaren im vergangenen Jahr die in dieser Hinsicht zweitbeste Saison in der bisherigen Geschichte des Rennstalls. Noch erfolgreicher verlief nur das Jahr 1988, in dem Ayrton Senna und Alain Prost im legendären MP4/4 zusammen 15 der 16 Saisonrennen gewannen.

Die Premiere des MCL40 in Barcelona verlief jedoch nicht ganz nach Plan, weil McLaren von einigen Kleinigkeiten eingebremst wurde. So brachte man es am Ende des Tests "nur" auf 291 Runden, während das Mercedes-Werksteam beispielsweise ganze 502 Umläufe absolvierte.

McLaren geht in der Formel 1 seit der Saison 2017 wieder in den traditionellen Papaya-Farben des Rennstalls an den Start. Daran dürfte sich auch 2026 nichts ändern. Der Saisonauftakt 2026 steht am 8. März in Melbourne (Australien) auf dem Plan.