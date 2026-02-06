Livestream: Aston Martin präsentiert den AMR26 von Adrian Newey

(Motorsport-Total.com) - Die ersten Kilometer hat der Aston Martin AMR26 bereits beim Shakedown der Formel 1 in Barcelona im Januar abgespult. Am Montagabend (9. Februar) präsentiert der Rennstall das neue Auto nun noch einmal beim großen "Season Launch", der in einem Livestream übertragen wird.

© Getty Images Der Aston Martin AMR25 beim Formel-1-Launch-Event vor der Saison 2025 Zoom Download

Das Event, das in Saudi-Arabien stattfindet, beginnt um 20:00 Uhr MEZ. Der Ort der Veranstaltung ist nicht zufällig gewählt, denn Saudi-Arabien ist die Heimat von Aston-Martin-Titelpartner Aramco.

Der AMR26 wird in der Formel-1-Saison 2026 mit besonderer Spannung erwartet, weil es der erste Aston Martin aus der Feder von Adrian Newey ist. Der 67-Jährige bekleidet aktuell beim Team aus Silverstone außerdem die Position des Teamchefs.

Newey selbst erklärt: "Unser Rennteam konzentriert sich weiterhin voll und ganz auf die letzten Vorbereitungen des AMR26 vor dem Test nächste Woche in Bahrain. Wir freuen uns darauf, unsere Partner, Gäste, Fans und Medienvertreter in Ithra begrüßen zu dürfen, wenn wir unsere Lackierung für 2026 an einem sicherlich spektakulären Abend vorstellen werden."

Beim vergangenen Shakedown in Barcelona ging das neue Auto erst am Abend des vorletzten Tages erstmals auf die Strecke. Statt der erlaubten drei Tage fuhr Aston Martin in Spanien im Januar also nur etwas mehr als einen.

Newey selbst bestätigte kürzlich, dass Aston Martin bei der Entwicklung des Autos "um etwa vier Monate zurückgeworfen" wurde und daher aktuell hinter den anderen Teams zurückliege. Umso wichtiger werden daher die beiden noch anstehenden Testfahrten in Bahrain.

Die Königsklasse testet in der Wüste in dieser Woche vom 11. bis zum 13. und noch einmal vom 18. bis zum 20. Februar. Am 8. März steht in Melbourne (Australien) das erste Rennen der Formel-1-Saison 2026 an.

Als Fahrer werden bei Aston Martin auch in diesem Jahr wieder der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso und Lance Stroll im Cockpit sitzen.