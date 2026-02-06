Emotionaler Norris: Sein Rat an den "kleinen Lando"

(Motorsport-Total.com) - Motorsport kann ein echtes Haifischbecken sein, weshalb Selbstbewusstsein ein entscheidender Faktor ist. Lando Norris hat gestanden, dass er seinem jüngeren Ich raten würde, mehr an sich selbst zu glauben. Der Brite gab zu, ihm habe das Gefühl der Selbstzweifel während seines gesamten Aufstiegs bis in die Formel 1 begleitet - und das, obwohl er auf dem Weg dorthin zahlreiche Erfolge feierte.

Im Rahmen der Autosport Awards 2026 wurde der Weltmeister gefragt, welchen Rat er sich selbst geben würde, wenn er zu jener Nacht zurückkehren könnte, in der er den prestigeträchtigen Autosport BRDC Award gewann - ein Moment, der maßgeblich dazu beitrug, seine Karriere bei McLaren voranzutreiben.

"Ehrlich gesagt, die wichtigste Sache wäre wohl, ein bisschen mehr an mich selbst zu glauben", so Norris. "Ich war eigentlich immer das genaue Gegenteil. Ich war nie jemand, der morgens aufgesprungen ist und dachte: 'Heute wird mein Tag, ich werde alles erreichen'. So war ich einfach nicht. So bin ich nicht aufgewachsen."

Erwartungsmanagement als Schutzschild

Diese emotionale Zurückhaltung ermöglichte es ihm jedoch auch, seine Erwartungen und den unweigerlich wachsenden Druck auf seinen Schultern zu kontrollieren.

"Es gibt Vor- und Nachteile", erklärt er. "Ich habe keine Erwartungshaltung. Ich erwarte nicht, dass ich rausfahre und jedes Rennen gewinne, was eine gute Sache ist. Aber ich stelle dennoch hohe Ansprüche an mich selbst. Ich hatte schon immer hohe Erwartungen an meine eigene Leistung."

"Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist", fährt er fort. "Schon in jungen Jahren habe ich immer zur nächsthöheren Kategorie aufgeschaut und gedacht: 'Werde ich in der Lage sein, diese größeren, älteren und erfahreneren Jungs zu schlagen?' Besonders als ich noch sehr klein war", fügt er lachend hinzu.

Norris arbeitete sich Schritt für Schritt nach oben

"Jedes Jahr dachte ich: 'Oh, ich habe es geschafft'. Ich konnte gewinnen, bin in die nächste Kategorie aufgestiegen und habe wieder gewonnen. Das ging so bis zur Formel 2 - dort hat mich George [Russell] geschlagen - und dann hieß es: 'Okay, kann ich das Gleiche auch in der Formel 1 schaffen?'"

Nach seinem Debüt für McLaren im Jahr 2019 war es für den Briten ein langer Weg bis an die Spitze. "Es hat lange genug gedauert, aber am Ende habe ich es geschafft", lacht er.

Inzwischen ist er Weltmeister und blickt mit einer neuen Perspektive auf seinen Werdegang zurück: "Wenn ich zurückgehen und dem kleinen Lando eine Sache sagen könnte, dann wäre es einfach, ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben."