  • 06. Februar 2026 · 15:27 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Lydia Mee, Übersetzung: Andre Wiegold

Besonderes Privileg: Das ist Antonellis neuer 612-PS-Dienstwagen

Kimi Antonelli bekommt seinen neuen Dienstwagen überreicht - Der Mercedes-AMG GT 63 PRO in der limitierten Edition erinnert optisch an den Silberpfeil

(Motorsport-Total.com) - Wer für das Mercedes-Formel-1-Team fährt, darf sich über standesgemäße Fortbewegungsmittel freuen - auch abseits der Rennstrecke. Kimi Antonelli hat nun die Schlüssel für seinen neuen Dienstwagen entgegengenommen: einen Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ in der streng limitierten Motorsport Collectors Edition.

Foto zur News: Besonderes Privileg: Das ist Antonellis neuer 612-PS-Dienstwagen

© LAT Images

Kimi Antonelli hat einen neuen Dienstwagen Zoom Download

Während sich der Italiener auf seine zweite Saison in der Königsklasse vorbereitet, genießt er die Vorzüge seines Arbeitgebers in Brackley. Mit gerade einmal 19 Jahren pilotiert Antonelli ein Fahrzeug, von dem die meisten Gleichaltrigen nur träumen können.

Exklusivität im Petronas-Look

Die Sonderedition des AMG GT 63 ist extrem exklusiv: Weltweit wurden lediglich 200 Einheiten gefertigt. Optisch ist die Anlehnung an den Formel-1-Silberpfeil der Saison 2024 unverkennbar. Die Basis bildet eine Lackierung in Obsidianschwarz-Metallic, kombiniert mit handgemalten Mercedes-Sternen am Heck und Akzenten im charakteristischen Petronas-Türkis.

Das Mercedes-Design für 2026

Auch technisch lässt das Sammlerstück keine Wünsche offen:
- Antrieb: 4,0-Liter-V8-Biturbomotor mit 612 PS
- Bereifung: Michelin Pilot Sport Cup 2R
- Pakete: AMG Night-Paket II mit Elementen in Schwarzchrom
- Details: AMG-Tankdeckel in Silberchrom

Offizielle Preise für die Motorsport Collectors Edition nennt Mercedes zwar nicht, doch Berichten zufolge dürfte der Wert deutlich über der Marke von 200.000 Euro liegen.

Positiver W17-Shakedown in Barcelona

Doch Antonelli war in der vergangenen Woche nicht nur auf öffentlichen Straßen unterwegs. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen George Russell absolvierte er in Barcelona den Shakedown des neuen W17 für die Saison 2026.

F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!

Video wird geladen…

In dieser Woche findet der erste Test der Formel-1-Saison 2026 in Barcelona statt. Weitere Formel-1-Videos

"Insgesamt war es ein guter Shakedown für uns", zieht Antonelli ein positives Fazit. "Wir hatten zwar unsere eigenen Probleme, aber das hat unseren Fahrbetrieb nicht allzu sehr behindert. Wir haben viele Runden gedreht, und ich konnte heute Vormittag noch einmal 90 Runden absolvieren."

Für den Youngster ist jeder Kilometer im neuen Auto Gold wert: "Das ist nützliche Laufleistung, die uns hilft, mehr über den W17 zu lernen und viele Daten zu sammeln."

Fokus auf Longruns statt Zeitenjagd

Bei den Testfahrten in Spanien stand die Performance noch nicht im Vordergrund. "Wir haben uns heute auf den C3-Reifen konzentriert, aber immer noch auf Long-runs und nicht auf leistungsbezogene Dinge", erklärt der Italiener. "Wir konnten ein wenig mehr darüber verstehen, wie das Auto und der Antriebsstrang auf verschiedene Set-up-Optionen reagieren."

Nun geht es für Antonelli zurück in die Fabrik, bevor die offizielle Testwoche ansteht: "Ich freue mich darauf, nun ein paar Tage mit dem Team zu arbeiten und alles aus Barcelona zu verdauen. Dann geht es in Bahrain mit dem ersten offiziellen Test weiter. Wir werden mit einem guten Verständnis für das Auto dorthin reisen und hoffentlich direkt wieder voll durchstarten."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: ??Vorteil Rookies? Kimi Antonelli sieht in der F1-Saison ??Vorteil Rookies? Kimi Antonelli sieht in der F1-Saison 2026 eine riesige Chance
Foto zur News: Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an
Foto zur News: F1-Shakedown 2026: So schlugen sich die neuen Autos beim F1-Shakedown 2026: So schlugen sich die neuen Autos beim ersten Test
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Fernando Alonso
Alle Formel-1-Autos von Fernando Alonso
Foto zur News: Fernando Alonso bestritt schon Formel-1-Rennen, als ...
Fernando Alonso bestritt schon Formel-1-Rennen, als ...
Foto zur News: Die Formel-1-Fahrer 2026 in ihren neuen Rennanzügen
Die Formel-1-Fahrer 2026 in ihren neuen Rennanzügen
Foto zur News: Die denkwürdigsten Formel-1-Testdesigns
Die denkwürdigsten Formel-1-Testdesigns
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Williams Versteckspiel: Rollen Köpfe oder schockt man die F1 2026?
Williams Versteckspiel: Rollen Köpfe oder schockt man die F1 2026?
Foto zur News: Vor Bahrain-Test: Ferrari wirkt stark!
Vor Bahrain-Test: Ferrari wirkt stark!
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com