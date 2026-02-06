  • 06. Februar 2026 · 11:46 Uhr

    von Ruben Zimmermann, Co-Autor: Jake Boxall-Legge

Andrea Stella: Müssen den Zuschauern die neuen Regeln gut erklären

Angesichts der großen Änderungen in der Formel 1 in diesem Jahr betont McLaren-Teamchef Andrea Stella, wie wichtig es sei, den Zuschauern viele Dinge zu erklären

(Motorsport-Total.com) - Immer wieder war in den vergangenen Wochen und Monaten zu hören, dass das Jahr 2026 die vielleicht größten Regeländerungen mit sich bringt, die die Formel 1 je erlebt hat. Andrea Stella betont, dass es wichtig sei, den Fans diese auch entsprechend zu erklären.

Andrea Stella: Müssen den Zuschauern die neuen Regeln gut erklären

© circuitpics.de

McLaren-Teamchef Andrea Stella hat die Fans im Sinn

Denn auf die Zuschauer der Königsklasse kommen in dieser Saison zahlreiche neue Begriffe wie "Overtake-Modus" oder die Einführung der neuen aktiven Aerodynamik zu. All diese Dinge könnten dazu führen, dass sich das Racing deutlich verändert.

So könnten sich Zuschauer zum Beispiel darüber wundern, warum ein Pilot einen anderen relativ leicht überholen konnte, erklärt Stella. Möglich sei dann beispielsweise, dass bei einem Fahrer die Batterie leer gewesen sei, weshalb er sich nicht mehr verteidigen konnte.

"Es ist wichtig, dass die Zuschauer bei diesen Überholmanövern [...] verstehen, warum das so einfach war", betont Stella. Gleiches gelte für die aktive Aerodynamik. "Es muss unseren Fans und Zuschauern klar sein: Was bedeutet das für den Energieverbrauch?"

"Man verbraucht viel mehr Energie, wenn man die Flügel nicht öffnet", erklärt er und ergänzt zudem: "Wenn die Flügel nicht geöffnet sind, fährt das Auto viel tiefer und man sieht plötzlich, dass es aufsetzt." Auch solche Dinge müsse man den Fans erklären.

Vor Bahrain-Test: Ferrari wirkt stark!

Video wird geladen…

Der geheime Formel-1-Shakedown in Barcelona liegt hinter uns und wir ordnen ein, was diese ungewöhnliche Testwoche wirklich wert war.

Nach dem Shakedown der Formel 1 in Barcelona sagte George Russell beispielsweise über die neuen Autos: "Manchmal schaltet man am Ende der Geraden runter, obwohl man voll auf dem Gas steht." Und Esteban Ocon verriet: "Bei Qualifying-Runs machen wir 'Lift-and-Coast' und solche Dinge."

Die Formel 1 wird damit in der Saison 2026 deutlich anders als zuvor sein. "Ich denke, je klarer wir all dies den Fans und Zuschauern vermitteln, desto mehr werden sie sich involviert fühlen und desto eher können wir weiterhin ein so starkes Spektakel bieten, wie wir es in der Formel 1 bisher konnten", so Stella.

Der McLaren-Teamchef betont: "Das ist einer der Gründe, warum die Formel 1 in letzter Zeit so an Popularität gewonnen hat." Daher müsse man die Zuschauer in diesem Jahr gut auf dem Weg in die neue Ära der Königsklasse begleiten.

