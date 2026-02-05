  • 05. Februar 2026 · 13:31 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Alex Harrington, Übersetzung: Andre Wiegold

Nicht ChatGPT: So radikal anders nutzt Newey KI für den AMR26

Adrian Newey spricht über die technologische Revolution bei Aston Martin - Das Mastermind setzt auf maßgeschneiderte KI-Lösungen statt auf ChatGPT-Standards

(Motorsport-Total.com) - Adrian Newey, der das Aston-Martin-Team als technisches Mastermind in die neue Formel-1-Ära 2026 führt, hat sich zur Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitsweise des Rennstalls aus Silverstone geäußert. Die Aussagen folgen auf den ersten Ausritt des AMR26 bei privaten Testfahrten in Barcelona in der vergangenen Woche.

Foto zur News: Nicht ChatGPT: So radikal anders nutzt Newey KI für den AMR26

© circuitpics.de

Adrian Newey spricht über leistungsstarke KI-Tools Zoom Download

Da das Reglement für 2026 den Teams in den Bereichen Aerodynamik, Chassis und Antriebseinheit alles abverlangt, wird die Entwicklung durch Machine Learning und ähnliche Technologien bei allen Rennställen eine zentrale Rolle spielen. Besonders brisant: Da es vor dem Saisonstart kaum echte Testfahrten auf der Strecke gibt, sind diese Tools essenziell, um die rasanten Entwicklungsschritte im ersten Jahr mitzugehen.

Tatsächlich verlief der erste Testtag für Lance Stroll eher schleppend; er kam lediglich auf wenige Runden. Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso konnte am Freitag immerhin 61 Umläufe verbuchen. Die nächsten offiziellen Testfahrten stehen ab dem 11. Februar in Bahrain auf dem Programm.

KI bei Aston Martin: Kein ChatGPT, sondern Speziallösungen

Dabei stellt Newey klar, dass der Einsatz von KI im Team nichts mit ChatGPT oder herkömmlichen Chatbots zu tun hat. Stattdessen handelt es sich um hochkomplexe Spezialpakete - eine Technologie, die im Ingenieurswesen bereits Jahre vor dem aktuellen Massenmarkt-Hype zum Einsatz kam.

Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026

"Machine-Learning gibt es schon lange", erklärt Newey im teaminternen Undercut-Interview. "Es wurde sozusagen durch KI als Modewort abgelöst - jeder weiß heute, was KI ist. In Wahrheit ist die KI, die die meisten Menschen im Alltag nutzen, hauptsächlich internetbasiert und dient der Mustererkennung."

Bei Aston Martin sehe das jedoch anders aus: "Wir nutzen Machine Learning oder KI für sehr spezifische Aufgaben, daher ist unsere Anwendung extrem maßgeschneidert. Wir nutzen normalerweise nichts aus dem Internet, weil wir dafür zu spezialisiert sind."

Simulation und Spieltheorie: Die "immensen" Möglichkeiten

Dennoch gibt es laut Newey klare Anwendungsgebiete: "Es gibt Fälle, in denen wir Mustererkennung nutzen, um bei relativ einfachen Aufgaben zu helfen, oder sogar bei der Rennstrategie durch Simulationen und Spieltheorie."

Der Brite deutet zudem an, dass das Team noch weitaus mächtigere Werkzeuge im Köcher hat: "Es gibt fortgeschrittenere Anwendungen, über die ich im Moment lieber nicht sprechen möchte."

F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!

Video wird geladen…

In dieser Woche findet der erste Test der Formel-1-Saison 2026 in Barcelona statt. Weitere Formel-1-Videos

Der Zeitgeist der technologischen Entwicklung ist für Newey dabei Fluch und Segen zugleich: "Die Rechenleistung, die Datenverarbeitung, die künstliche Intelligenz - das alles schreitet so schnell voran. Was heute neu ist, wird in zwölf Monaten so gut wie veraltet sein."

Für das Team sei dies "unglaublich aufregend", so Newey weiter. "Es liegt an uns, mit unseren Partnern Schritt zu halten, denn die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind absolut immens. Wir müssen unseren Geist quasi ständig für das öffnen, was verfügbar ist - vielleicht nicht täglich, aber sicherlich alle sechs Monate, um den größtmöglichen Nutzen aus der Entwicklung zu ziehen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: "Multilink" überall: Wie Aston Martin das Fahrwerk neu denkt "Multilink" überall: Wie Aston Martin das Fahrwerk neu denkt
Foto zur News: Aston Martin AMR26: Was Adrian Newey beim neuen Auto anders Aston Martin AMR26: Was Adrian Newey beim neuen Auto anders gemacht hat
Foto zur News: "Vier Monate Rückstand": Warum Adrian Newey auf die "Vier Monate Rückstand": Warum Adrian Newey auf die Euphoriebremse tritt
Foto zur News: F1-Shakedown 2026: So schlugen sich die neuen Autos beim F1-Shakedown 2026: So schlugen sich die neuen Autos beim ersten Test
Foto zur News: Schlank bis ans Limit: Wie der AMR26 das 2026er-Reglement Schlank bis ans Limit: Wie der AMR26 das 2026er-Reglement ausreizt
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Fernando Alonso
Alle Formel-1-Autos von Fernando Alonso
Foto zur News: Fernando Alonso bestritt schon Formel-1-Rennen, als ...
Fernando Alonso bestritt schon Formel-1-Rennen, als ...
Foto zur News: Die Formel-1-Fahrer 2026 in ihren neuen Rennanzügen
Die Formel-1-Fahrer 2026 in ihren neuen Rennanzügen
Foto zur News: Die denkwürdigsten Formel-1-Testdesigns
Die denkwürdigsten Formel-1-Testdesigns
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Vor Bahrrain-Test: Ferrari wirkt stark!
Vor Bahrrain-Test: Ferrari wirkt stark!
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Auf welcher Strecke erzielte Kevin Magnussen am 16.03.2014 seinen letzten Podestplatz?

Melbourne Imola Le Castellet Monte Carlo
Formel-1-Quiz
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
Anzeige motor1.com