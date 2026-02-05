  • 05. Februar 2026 · 18:10 Uhr

    von Markus Lüttgens, Co-Autoren: Filip Cleeren, Ed Hardy

George Russell will den F1-Titel - und freut sich auf das Duell mit Verstappen

Mercedes überzeugt beim Shakedown der Formel 1, doch George Russell warnt: Auch Red Bull, Ferrari und McLaren seien näher dran als viele denken

(Motorsport-Total.com) - George Russell geht als einer der Favoriten in die Formel-1-Saison 2026 und blickt einem möglichen Titelduell mit Max Verstappen mit Vorfreude entgegen. Der Mercedes-Pilot sieht sich gut gerüstet für den Kampf um die Weltmeisterschaft, der mit dem neuen technischen Reglement besonders offen erscheint.

Foto zur News: George Russell will den F1-Titel - und freut sich auf das Duell mit Verstappen

© circuitpics.de

Kommt es 2026 zum WM-Duell zwischen George Russell und Max Verstappen? Zoom Download

Bei der Präsentation des Mercedes-Teams für 2026 sagte der fünfmalige Grand-Prix-Sieger: "Ich will mich direkt mit Max messen, und natürlich hatte auch Lando vergangenes Jahr eine großartige Saison."

Zusätzlichen Druck verspüre er dadurch nicht. "Nein, das hat keinen zusätzlichen Druck erzeugt. Ich glaube, viele Fans und Leute haben vielleicht Mercedes gegen McLaren erwartet, weil es große Erwartungen gab, dass Mercedes klar den besten Motor haben würde."

Mercedes beim Shakedown gut in Form

Bereits im Vorfeld der Saison wurde Mercedes aufgrund der deutlichen Änderungen am technischen Reglement die Favoritenrolle zugeschrieben. Beim Shakedown in Barcelona in der vergangenen Woche präsentierte sich das Team dann erwartungsgemäß in starker Form, weshalb Russell derzeit als heißer Kandidat auf seinen ersten WM-Titel gilt.

Nach Russells Eindruck haben jedoch auch die anderen Hersteller aufgeholt. "Es scheint so, als hätten die anderen Motorenhersteller einen guten Job gemacht. Wir wissen auch, dass Red Bull immer ein fantastisches Auto hatte, selbst in den Jahren der Mercedes-Dominanz. Es war der Motor, der sie zurückgehalten hat, nicht das Auto, und wir wissen natürlich, wie gut Max ist."

Vor Bahrain-Test: Ferrari wirkt stark!

Video wird geladen…

Der geheime Formel-1-Shakedown in Barcelona liegt hinter uns und wir ordnen ein, was diese ungewöhnliche Testwoche wirklich wert war. Weitere Formel-1-Videos

Deshalb erwartet er den Niederländer weiterhin an der Spitze. "Ich denke, er wird dieses Jahr ganz klar im Kampf dabei sein, und das ist großartig. Natürlich wünscht man sich, es ein bisschen einfacher zu haben, aber es sollte niemals einfach sein. Wenn man gewinnt, will man dafür gekämpft haben und es fair und ehrlich auf der Strecke gewonnen haben."

Russell rechnet auch mit Ferrari und McLaren

Russell und Verstappen verbindet bereits eine Vorgeschichte, nicht zuletzt durch ihren öffentlich ausgetragenen Konflikt beim Großen Preis von Abu Dhabi 2024. Dennoch richtet der 28-Jährige seinen Blick nicht ausschließlich auf Red Bull. Er hält es für möglich, dass mehrere Teams in den Titelkampf eingreifen könnten.

"Das beste Szenario für den Sport und auch für die Fahrer ist, dass mehrere Fahrer und mehrere Teams gegeneinander kämpfen", erklärte Russell. "Im Moment sieht es so aus, als wären Red Bull, McLaren, Ferrari und wir die vier Teams, die relativ eng beieinanderliegen."

Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026

Ferrari zeigte zuletzt ebenfalls eine aufsteigende Form. Beim Shakedown in Barcelona fuhr Lewis Hamilton die schnellste Runde, was die Erwartungen an das Team weiter steigerte.

Aston Martin als Geheimfavorit?

Darüber hinaus nannte Russell mit Aston Martin ein weiteres Team, das in den Titelkampf eingreifen könnte. Der Rennstall tritt nun als Honda-Werksteam an, steht unter der technischen Leitung von Adrian Newey und verfügt mit Fernando Alonso über einen zweifachen Weltmeister.

"Man darf nicht außer Acht lassen, was man bei Aston Martin gesehen hat und was Adrian mit diesem Auto gemacht hat", sagte Russell über das Team, das die Saison 2025 auf Rang sieben beendet hatte. "Es sieht ziemlich spektakulär aus, und Honda hatte in den vergangenen Jahren mit Red Bull einen sehr guten Motor."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Russell sieht daher auch dort großes Potenzial. "Wir wissen, wozu sie fähig sind. Es wäre großartig, einen großen Kampf zu sehen. Ich erinnere mich, ich glaube es war 2010, als McLaren, Fernando und die Red Bulls alle gegeneinander gekämpft haben. Genau darum geht es in diesem Sport, und genau das hoffen wir auch für dieses Jahr."

