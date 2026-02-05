5. Februar 2001: Fernando Alonso wird Formel-1-Fahrer

(Motorsport-Total.com) - Der 5. Februar 2001 ist ein historischer Tag für Fernando Alonso: An diesem Tag wurde er ein Formel-1-Fahrer. Sein Manager Flavio Briatore verkündete damals seinen Aufstieg in die Motorsport-"Königsklasse" als Stammfahrer bei Minardi für 2001.

2026 ist Alonso immer noch ein Formel-1-Fahrer, wenngleich er seit seinem Debüt vor inzwischen 25 Jahren nicht durchgehend in der Formel 1 angetreten ist: 2002 war er "nur" Testfahrer für Renault, in den Jahren 2019 und 2020 gar nicht in der Formel 1 am Start.

In dieser langen Zeit seit 2001 ist Alonso für zahlreiche Formel-1-Teams angetreten, teilweise sogar mehrfach: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine und Aston Martin.

Zwei dieser Teams gibt es in dieser Form nicht mehr: Aus Minardi wurde Toro Rosso, das heutige Racing Bulls; aus Renault wurde - mit diversen Zwischenstationen - das heutige Alpine. Und als Alonso anfing, fuhr das heutige Aston-Martin-Team noch unter dem Namen Jordan. (Unsere Fotostrecke zeigt, was zu Alonsos Karrierebeginn ganz anders war!)

Vor Saisonbeginn 2026 kommt Alonso auf eine beeindruckende Formel-1-Bilanz: Mit 428 Grand-Prix-Starts hat er rund ein Drittel aller bisherigen WM-Läufe bestritten. 2005 und 2006 wurde er Formel-1-Weltmeister für Renault. Er gewann insgesamt 32 Grands Prix für Renault, McLaren und Ferrari (Fotostrecke: Alle Formel-1-Autos von Fernando Alonso). Sein bisher letzter Sieg datiert aus der Saison 2013 (mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!).

Es hätten aber leicht noch mehr Erfolge sein können: 2007 verlor Alonso einen möglichen weiteren WM-Titelgewinn nach einem erbitterten "Stallkrieg" mit Formel-1-Rookie Lewis Hamilton bei McLaren - es profitierte Kimi Räikkönen für Ferrari. Als Ferrari-Fahrer wiederum scheiterte Alonso mehrmals knapp an Red-Bull-Fahrer Sebastian Vettel.

Alonso in Le Mans, Indianapolis und bei der Dakar

Abseits der Formel 1 gewann Alonso für Toyota zweimal die 24 Stunden von Le Mans. Die legendäre "Triple Crown" (Sieg beim Grand Prix von Monaco der Formel 1, Sieg bei den 24h Le Mans und Sieg bei den 500 Meilen von Indianapolis) blieb ihm jedoch verwehrt: Alonso erwies sich bei seinen IndyCar-Versuchen 2017 und 2019 zwar als schnell, aber glücklos. Die Rallye Dakar beendete er 2020 auf dem 13. Gesamtrang.

Vor Saisonbeginn 2026 ist Alonso mit 44 Jahren der älteste Formel-1-Fahrer seit Graham Hill 1975. Der einzige Gewinner der 'Triple Crown? bestritt im Alter von 45 Jahren seine letzten Grands Prix. Sollte Alonso auch 2027 noch in der Formel 1 antreten, könnte er beim Alter mit Hill gleichziehen - und ihn sogar als ältester Formel-1-Fahrer der zurückliegenden fünf Jahrzehnte überholen.