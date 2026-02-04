Nach verpasstem WM-Titel: Schlägt Oscar Piastri 2026 zurück?

(Motorsport-Total.com) - Es gibt in der Geschichte der Formel 1 Fahrer, die in ihrer gesamten Karriere lediglich eine Chance auf den WM-Titel hatten. So könnte es auch Oscar Piastri ergehen, der die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr lange anführte, am Ende aber sogar nur WM-Dritter hinter seinem Teamkollegen Lando Norris und Max Verstappen wurde.

© McLaren Bekommt Oscar Piastri 2026 noch eine Chance auf den WM-Titel? Zoom Download

Einige Beobachter haben bereits Parallelen zu Piastris Manager Mark Webber gezogen. Der Australier hatte 2010 seine große WM-Chance, ließ diese allerdings ebenfalls aus - und war in den folgenden Jahren chancenlos gegen seinen Red-Bull-Teamkollegen Sebastian Vettel.

Droht Piastri bei McLaren nun ein ähnliches Szenario gegen Norris? "Ich glaube ehrlich gesagt, er wird mit aller Macht zurückkommen", sagt Experte Martin Brundle bei Sky. Der langjährige Formel-1-Pilot kann sich nicht vorstellen, dass Piastri gegen den neuen Weltmeister ab jetzt komplett untergehen wird.

Formel-1-Fahrer, die nur eine einzige Titelchance hatten Fotostrecke

"Das vergangene Jahr war für ihn teils schmerzhaft, teils brillant", erinnert Brundle und erklärt: "Er hat viel gelernt. Ich denke, es ist allgemein anerkannt, dass er auf Strecken mit sehr geringem Grip nicht das Beste aus dem Auto und den Reifen herausholen kann. Also weiß er, dass er das ändern muss."

"Aber einige seiner Siege waren so dominant, so beeindruckend. Ich glaube, daraus wird er eine Menge mitnehmen", so Brundle über Piastri, der 2025 insgesamt sieben Grand-Prix-Siege holte - und damit genauso viele wie Weltmeister Norris.

Natürlich sei es "schmerzhaft" gewesen, den Titel am Ende nicht zu gewinnen, obwohl er in der WM zwischenzeitlich 34 Punkte vor seinem Teamkollegen lag. Doch Brundle erklärt, dass genau dieser Umstand im neuen Jahr sogar ein zusätzlicher Antrieb für Piastri sein könnte.

"Er ist ein unglaublich kluger Junge und eindeutig ehrgeizig. Er ist ein fleißiger Mensch. Ich glaube, er wird mit einem großen Fortschritt zurückkommen", prophezeit Brundle. Piastri geht 2026 in seine vierte Formel-1-Saison mit McLaren.