Nach Degradierung bei Alpine: Jack Doohan findet neue Formel-1-Heimat

(Motorsport-Total.com) - Das Formel-1-Team Haas hat Jack Doohan als offiziellen Ersatzfahrer für die Saison 2026 verpflichtet. Der 23 Jahre alte Australier wechselt von Alpine zum US-Rennstall. "Ich freue mich sehr, Teil des Haas-Teams zu werden", sagt Doohan. "Es ist der ideale Ort, um meine Formel-1-Karriere fortzusetzen."

"Ich danke dem Team für das Vertrauen und die Möglichkeit, gemeinsam die Herausforderung 2026 anzugehen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu arbeiten und zu einer erfolgreichen Saison beizutragen", so der Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan weiter.

Doohan bestritt in der Saison 2025 insgesamt sechs Formel-1-Rennen für Alpine. Aufgrund von schwachen Leistungen wurde er nach dem Grand Prix in Miami durch Franco Colapinto ersetzt und zum Ersatzfahrer degradiert. Sein Renndebüt in der Formel 1 hatte Doohan bereits beim Großen Preis von Abu Dhabi 2024 gegeben.

"Ich freue mich persönlich sehr, Jack im Team begrüßen zu dürfen", sagt Teamchef Ayao Komatsu. "Sein sportlicher Lebenslauf und seine Erfahrung als Ersatzfahrer in der Formel 1 sprechen für sich. Die Aufgabe, stets vorbereitet zu sein und sich gleichzeitig tief in die Abläufe eines Teams einzuarbeiten, ist anspruchsvoll, gerade für einen Fahrer, der unbedingt wieder Rennen fahren möchte. Wir haben Jack bereits kennengelernt und freuen uns darauf, von seinen Beiträgen zu profitieren."

Mit der Verpflichtung Doohans verfügt Haas nun über zwei Ersatzfahrer. Neben dem Australier gehört weiterhin der Japaner Ryo Hirakawa zum Aufgebot. Der 31 Jahre alte Japaner ist seit April 2025 Teil des Teams und absolvierte bereits mehrere Testfahrten sowie Einsätze im ersten Freien Training. Parallel dazu ist er als Stammfahrer für Toyota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) aktiv.