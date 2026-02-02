  • 02. Februar 2026 · 16:28 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Jenson Button wird neuer Team-Botschafter bei Aston Martin - Beim Rennstall aus Silverstone trifft er unter anderem auf seinen alten Teamkollegen Fernando Alonso

(Motorsport-Total.com) - Neuer Job für Jenson Button: Der Formel-1-Weltmeister von 2009 hat als Team-Botschafter bei Aston Martin angeheuert. Bei seinem neuen Arbeitgeber feiert er unter anderem die "Wiedervereinigung" mit seinem ehemaligen McLaren-Teamkollegen Fernando Alonso.

Foto zur News: Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

© Aston Martin

Jenson Button ist neuer Team-Botschafter von Aston Martin Zoom Download

Während der inzwischen 44-jährige Alonso jedoch auch weiterhin im Cockpit sitzt, wird Button rein repräsentative Aufgaben erfüllen. Aston Martin teilt mit: "Im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags wird er die Medien-, Partner- und kommerziellen Programme des Teams unterstützen."

Weiter heißt es in einer Pressemitteilung: "Als Team-Botschafter wird Jenson Aston Martin bei globalen Veranstaltungen, Partnerprogrammen und Medienauftritten vertreten und seine Perspektive, Glaubwürdigkeit und Leidenschaft für den Sport dem wachsenden internationalen Publikum des Teams vermitteln."

In seiner aktiven Karriere ist Button nie für das Team aus Silverstone gefahren. Allerdings kennt der 46-Jährige den neuen Motorenpartner des Rennstalls bestens. Von 2003 bis 2008 fuhr er in der Königsklasse für das Honda-Werksteam beziehungsweise Vorgängerteam BAR.

Verschiedene Epochen: Diese Piloten fuhren gegeneinander in der Formel 1

2015 und 2016 ging er später noch einmal für McLaren-Honda an den Start, wo Alonso sein Teamkollege war. Button selbst betont: "Es ist für mich sehr aufregend, in einer Zeit des Wandels für das Team und die Geschichte des Sports zu Aston Martin zu kommen."

"Die neue Partnerschaft zwischen Honda und dem Team war ein großer Anziehungspunkt für mich, und ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Honda in meine neue Rolle als Botschafter einzubringen", so Button.

"Die Saison 2026 wird faszinierend werden, und Teil eines so ambitionierten Teams zu sein, ist eine echte Chance. Ich kann Melbourne kaum erwarten", erklärt der Weltmeister von 2009, der seine Formel-1-Karriere Ende 2016 beendet hat.

2017 kehrte er bei McLaren als Ersatz für Alonso beim Großen Preis von Monaco noch ein letztes Mal ins Cockpit zurück. 2021 heuerte er später als Berater bei Williams an. Nun folgt der "Wechsel" zu Aston Martin.

