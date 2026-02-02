Christian Horner denkt an Rückkehr in die F1 - aber nur unter einer Bedingung

(Motorsport-Total.com) - Der frühere Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat erstmals klar signalisiert, dass er sich eine Rückkehr in die Formel 1 vorstellen kann. Der Brite erklärte, er habe in der Königsklasse des Motorsports noch "unerledigte Aufgaben", machte jedoch zugleich deutlich, dass ein Comeback nur unter bestimmten Voraussetzungen infrage komme.

Horner führte Red Bull in zwei unterschiedlichen Phasen zu großer Dominanz. In seiner Amtszeit gewann das Team acht Fahrertitel, jeweils vier mit Sebastian Vettel und Max Verstappen, sowie sechs Konstrukteurs-Weltmeisterschaften. Im Juli des vergangenen Jahres endete seine Zeit bei Red Bull nach einem sportlichen Abwärtstrend und internen Machtkämpfen. Die Konzernführung ersetzte Horner durch den damaligen Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies.

Am Samstag sprach Horner bei der European Motor Show in Dublin erstmals ausführlich über seine Zukunftspläne. "Ich habe das Gefühl, dass ich in der Formel 1 noch unerledigte Aufgaben habe", wird er von der Nachrichtenagentur PA zitiert. "Es endete nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich werde nicht für irgendetwas zurückkommen. Ich werde nur für etwas zurückkommen, das gewinnen kann."

Was Horner an der Formel 1 vermisst

Weiter erklärte Horner, dass er ohne sportliche Perspektive kein Interesse an einer Rückkehr ins Fahrerlager habe. "Ich möchte nicht in den Paddock zurückkehren, wenn ich nichts zu tun habe. Ich vermisse den Sport, ich vermisse die Menschen, ich vermisse das Team, das ich aufgebaut habe. Ich hatte 21 unglaubliche Jahre in der Formel 1. Ich hatte eine großartige Zeit, habe viele Rennen und Meisterschaften gewonnen und mit fantastischen Fahrern, Ingenieuren und Partnern gearbeitet."

Zugleich betonte der 52-Jährige, dass für ihn kein Zwang bestehe, seine Karriere fortzusetzen. "Ich muss nicht zurückkommen. Ich könnte meine Karriere jetzt beenden. Deshalb würde ich nur für die richtige Gelegenheit zurückkehren, um mit großartigen Menschen zu arbeiten und in einem Umfeld, in dem alle gewinnen wollen und diesen Wunsch teilen."

Zudem deutete Horner an, dass er eher an einer partnerschaftlichen Rolle interessiert sei. "Ich würde lieber Partner sein als nur ein Angestellter, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe es nicht eilig."

Gespräche mit allen Teams im Fahrerlager

Seit seinem Abschied von Red Bull halten sich Spekulationen über eine mögliche Rückkehr Horners in die Formel 1. Ab dem Frühjahr wäre er frei, sich einem anderen Team anzuschließen. Da Horner bekanntermaßen an einer Beteiligung interessiert ist, gilt ein Einstieg über Anteile an einem Rennstall als denkbares Szenario.

Als mögliche Option wird aktuell Alpine gehandelt. Dort soll der Minderheitsgesellschafter Otro Capital bereit sein, seinen 24-prozentigen Anteil zu verkaufen. Nach Medienberichten soll es in den vergangenen Wochen bereits Kontakte zu Horner gegeben haben. Alternativ könnte der Brite auch abwarten, wie sich die Kräfteverhältnisse mit Blick auf die Saison 2026 entwickeln.

Horner bestätigte, dass er Gespräche im gesamten Fahrerlager geführt habe. "Was faszinierend war: Ich habe Red Bull am 8. Juli [2025] verlassen, und das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit den Medien spreche", sagte er. "Ich habe mit jedem einzelnen Formel-1-Team gesprochen, vom Ende des Feldes über das Mittelfeld bis zur Spitze."

Das anhaltende Interesse an seiner Person nehme er positiv wahr. "Es scheint eine große Neugier zu geben, was ich als Nächstes tun werde und wohin ich gehe. Die Realität ist, dass ich bis zum Frühjahr ohnehin nichts tun kann. Es ist sehr schmeichelhaft, immer wieder mit all diesen verschiedenen Teams in Verbindung gebracht zu werden." Zuvor wurde Horner unter anderem mit Aston Martin und Ferrari in Verbindung gebracht.