  • 01. Februar 2026 · 17:43 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Markus Lüttgens, Co-Autor: Ed Hardy

Arvid Lindblad vor Formel-1-Debüt: "Weiß nicht, ob ich ganz bereit bin"

Arvid Lindblad steht vor seiner ersten Saison in der Formel 1, doch trotz Lob von Racing Bulls sieht der 18-Jährige noch einigen Lernbedarf

(Motorsport-Total.com) - Arvid Lindblad ist sich unsicher, ob er "ganz bereit" für seine Rookie-Saison in der Formel 1 im Jahr 2026 ist. Dennoch sammelt er beim Team Racing Bulls bereits fleißig Pluspunkte. Der junge Brite wird in diesem Jahr für den Rennstall aus Faenza debütieren und absolvierte am Mittwoch in Barcelona im Rahmen eines privaten Shakedowns seine ersten Streckeneinsätze.

Foto zur News: Arvid Lindblad vor Formel-1-Debüt: "Weiß nicht, ob ich ganz bereit bin"

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad beim Shakedown-Test in Barcelona Zoom Download

Nach Informationen von Motorsport-Total.com legte Lindblad mindestens 42 Runden zurück. Zwar löste er zwischenzeitlich eine rote Flagge aus, dies war jedoch auf ein mutmaßliches technisches Problem am VCARB 03 zurückzuführen und lag nicht am Verschulden des Fahrers. Die Erwartungen an Lindblad sind dennoch gewaltig, da er von Red Bull seit seinem Beitritt zum Juniorprogramm im Jahr 2021 im Schnelldurchlauf durch die Nachwuchskategorien geführt wurde.

Auf die Frage von F1 TV, wie vorbereitet er sich für die Saison 2026 fühle, antwortete Lindblad: "Ich weiß es nicht. Ich meine, ich muss noch viel lernen. Ob ich ganz bereit bin, weiß ich nicht." Er ergänzte, dass dies nichts sei, worüber er aktiv nachdenke. Vielmehr konzentriere er sich darauf, wie er noch bereiter werden könne.

Sein Ziel sei es, alles zu tun, was ihm helfe, in der bestmöglichen Position zu sein, wenn das Feld in Melbourne eintrifft. "Ich konzentriere mich einfach darauf, hart mit dem Team im Simulator und hier an der Strecke mit den Ingenieuren zu arbeiten. Ich versuche, so viel wie möglich zu lernen und wie ein Schwamm zu sein. Und ja, dann werden wir sehen", so Lindblad.

Lob vom technischen Direktor Tim Goss

Die Rookie-Saison von Lindblad fällt mit der Einführung des neuen technischen Reglements zusammen. Zum Saisonauftakt in Australien vom 6. bis 8. März werden sowohl neue Chassis als auch neue Antriebseinheiten debütieren. Während Lindblad seine eigene Form eher vorsichtig bewertet, spart der technische Direktor Tim Goss nicht mit Lob für seinen Schützling.

Foto zur News: Arvid Lindblad vor Formel-1-Debüt: "Weiß nicht, ob ich ganz bereit bin"

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad ist der einzige Rookie im Fahrerfeld der Formel 1 2026 Zoom Download

"Er ist wirklich ruhig, sehr professionell und sein Feedback ist absolut geradlinig", erklärte Goss. Für jemanden in diesem jungen Alter sei das sehr beeindruckend. In der ersten Session im Auto sei es vor allem darum gegangen, ein Gefühl für diese neue Generation von Fahrzeugen zu bekommen.

Diese unterschieden sich nicht nur im allgemeinen Handling, sondern vor allem in der Art und Weise, wie die Energie verwaltet werden müsse. Goss betonte, dass Lindblad dabei sehr cool und professionell geblieben sei. Da das Team gerade erst lerne, die Balance des Autos zu verstehen, sei sein klares und einfaches Feedback besonders wertvoll.

Zuverlässigkeit der Antriebseinheit von Red-Bull-Ford überzeugt

In der neuen Saison werden Racing Bulls und das Schwesterteam Red Bull zum ersten Mal seit ihren Debüts in den Jahren 2006 beziehungsweise 2005 mit einer eigenen Antriebseinheit antreten. Obwohl im Vorfeld spekuliert wurde, dass das Team gegen etablierte Hersteller wie Mercedes zunächst Schwierigkeiten haben könnte, zeigten sich viele Beobachter in dieser Woche von der Zuverlässigkeit beeindruckt.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Goss schloss sich dieser Meinung an und lobte die Arbeit von Red-Bull-Ford-Powertrains ausdrücklich. Als kompletter Neueinsteiger in die Formel 1 am ersten Tag fast 200 Runden zu absolvieren, sei eine Leistung, die man nicht unterschätzen dürfe. Die Fahrbarkeit sei fantastisch. Die aktuelle Herausforderung für alle Teams bestehe nun darin, zu verstehen, wie sich das Energiemanagement von Runde zu Runde und von Kurve zu Kurve verändere, um die bestmögliche Abstimmung zu finden.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Barcelona, Tag 3: McLaren greift erstmals ein, Bestzeit für Barcelona, Tag 3: McLaren greift erstmals ein, Bestzeit für Mercedes
Foto zur News: Arvid Lindblad mit Abflug: Racing Bulls absolviert Shakedown Arvid Lindblad mit Abflug: Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem VCARB03
Foto zur News: Weiß bleibt, Blau kommt: Racing Bulls präsentieren Weiß bleibt, Blau kommt: Racing Bulls präsentieren Formel-1-Design für 2026
Foto zur News: Racing Bulls warnt Arvid Lindblad vor seinem Debüt: "Es wird Racing Bulls warnt Arvid Lindblad vor seinem Debüt: "Es wird schwierig"
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
5. Tag
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
4. Tag
Foto zur News: Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige motor1.com