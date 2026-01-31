  • 31. Januar 2026 · 18:11 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Markus Lüttgens, Co-Autoren: Ronald Vording, Benjamin Vinel

Red-Bull-Ford: Lieber "Kampf mit offenem Visier" als Handicap-System

Ab 2026 führt die Formel 1 das ADUO-System ein, um Dauersieger zu verhindern: Doch Red Bull warnt vor einer unnötigen Verkomplizierung des Wettbewerbs

(Motorsport-Total.com) - Mit dem neuen Motorenreglement für die Saison 2026 führt die Formel 1 das sogenannte ADUO-System (Additional Development and Upgrade Opportunities) ein. Dieses soll verhindern, dass einzelne Hersteller wie Mercedes zu Beginn der Hybrid-Ära ab 2014 über Jahre hinweg dominieren. Doch bei Red-Bull-Ford-Powertrains stößt die Regelung auf Skepsis. Der technische Direktor Ben Hodgkinson spricht sich stattdessen für einen freien Wettbewerb aus.

Foto zur News: Red-Bull-Ford: Lieber "Kampf mit offenem Visier" als Handicap-System

© Vladimir Rys / Red Bull Content Pool

Mit Red-Bull-Ford betritt ein neuer Antriebshersteller die F1-Bühne Zoom Download

"Ich persönlich würde es lieben, die Homologation einfach abzuschaffen und einen Kampf mit offenem Visier zu führen", erklärt der Brite. Das System sieht vor, die Leistung der Triebwerke zu drei Zeitpunkten der Saison zu evaluieren. Wer mehr als zwei Prozent hinter dem Branchenprimus liegt, erhält zusätzliche Entwicklungskontingente.

Hodgkinson sieht darin jedoch eine unnötige Verkomplizierung des Wettbewerbs. Nach seiner Ansicht bieten die bestehende Budgetobergrenze sowie die streng limitierten Prüfstandsstunden bereits ausreichend Kontrollmechanismen.

Entwicklung und Logistik machen Updates schwierig

Außerdem betont er, dass die Realität der Motorenentwicklung oft unterschätzt werde. Während am Chassis kurzfristige Änderungen möglich seien, betrage die Vorlaufzeit für neue Motorenkomponenten aufgrund der komplexen Fertigung und der notwendigen Haltbarkeitstests oft viele Monate.

Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk

Video wird geladen…

Ab 2026 baut Red Bull eigene Motoren, Ford ist ein wichtiger Partner für das Projekt Red Bull Powertrains. Weitere Formel-1-Videos

Ein zentrales Problem stellt zudem die Logistik dar. Ein Update müsse für den gesamten Motorenpool eines Teams produziert werden, was bei zwölf Einheiten eine enorme Zeitspanne in Anspruch nehme. Alleine die Herstellung bestimmter Präzisionsteile könne bis zu zwölf Wochen dauern. Ein schnelles Aufholen durch das ADUO-System sei daher kaum realistisch.

In der Branche wird zudem spekuliert, dass Mercedes und Red Bull bereits technische Vorteile durch die Auslegung des Verdichtungsverhältnisses im Verbrennungsmotor erzielt haben könnten. Hodgkinson warnt davor, dass ein Vorsprung beim Saisonauftakt aufgrund der langen Entwicklungszyklen für lange Zeit Bestand haben dürfte.

Miami als erste Bewährungsprobe

"Ich denke, wenn ein Team im ersten Rennen einen Vorteil beim Motor hat, wird es einige Zeit dauern, bis jemand anderes aufholen kann", fügte er hinzu. "Ein Weg, sie einzubremsen, ist gewissermaßen notwendig, was ADUO in gewisser Hinsicht bietet. Aber ich denke, nach sechs Rennen wird es bewertet, sodass man technisch gesehen im siebten Rennen das Update einführen kann."

"Ich halte es für eine ziemliche Herausforderung, in ein paar Wochen ein Update zu entwickeln. Wenn ich jetzt 20 Kilowatt hätte, die ich an den Motor schrauben könnte, würde ich es tun."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Ob das Handicap-System die gewünschte Angleichung bringt oder lediglich zu bürokratischem Mehraufwand führt, wird sich erst im Mai 2026 nach dem Grand Prix in Miami zeigen, wenn die erste Leistungsbewertung ansteht.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: 195 Runden: Red-Bull-Motor besteht erste Bewährungsprobe 195 Runden: Red-Bull-Motor besteht erste Bewährungsprobe
Foto zur News: Red Bull zeigt das echte Auto: So sieht der RB22 von Red Bull zeigt das echte Auto: So sieht der RB22 von Verstappen wirklich aus!
Foto zur News: Red Bulls ehrgeiziges Motorenprojekt: So gelang der Aufbau Red Bulls ehrgeiziges Motorenprojekt: So gelang der Aufbau
Foto zur News: Keine Wiederholung von 2014? Red Bull sieht Aero als Risiko Keine Wiederholung von 2014? Red Bull sieht Aero als Risiko
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
5. Tag
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
4. Tag
Foto zur News: Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Formel 1 App