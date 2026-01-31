  • 31. Januar 2026 · 11:10 Uhr

    von Norman Fischer, Co-Autor: Filip Cleeren

Giftpfeile gegen Ford: Warum der Cadillac-Teamchef das gut findet

Schon vor dem ersten Rennen fliegen die Giftpfeile zwischen Ford und Cadillac hin und her: Für Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon ist das jedoch positiv

(Motorsport-Total.com) - Dass zwischen den beiden US-Giganten Ford und General Motors bereits die Giftpfeile hin und herfliegen, findet Cadillac-Teamchef Grame Lowdon durchaus positiv, da dies der Formel 1 eine weitere Interessensebene hinzufügen wurde.

Foto zur News: Giftpfeile gegen Ford: Warum der Cadillac-Teamchef das gut findet

© Formel 1

Cadillac unternahm in dieser Woche seinen ersten gemeinsamen Formel-1-Test Zoom Download

Beide Konzerne steigen 2026 neu in die Formel 1 ein: Cadillac bringt ein eigenes Team (aber noch ohne eigenen Motor) an den Start, Ford kommt als Partner von Red Bull Powertrains bei der Motorenentwicklung zum Zuge.

Cadillac-F1-CEO Dan Towriss tat Fords Beitrag zu Red Bull als einen "Marketing-Deal mit sehr minimalen Auswirkungen" ab - Behauptungen, die vom Hersteller als "offenkundig absurd" abgetan wurden.

Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?

Video wird geladen…

Der große Cadillac-Check für die F1-Saison 2026 Weitere Formel-1-Videos

Für Graeme Lowdon ist die "Feindschaft" beider Parteien jedoch kein Problem: "Es gibt seit Jahren eine gesunde Rivalität zwischen GM und Ford. Sie haben sogar einen Hollywood-Film darüber gedreht. Sie ist also echt und sie ist da", sagt er beim Autosport Business Exchange in London gegenüber der globalen Ausgabe von Motorsport.com.

"Wir verfolgen einen ganz anderen Ansatz. GM ist Miteigentümer unseres Teams, das ist also ein ganz anderer Ansatz, soweit ich weiß, als der, den Ford verfolgt. Aber wir haben GM-DNA im gesamten Team, weil sie Miteigentümer sind", betont er.

Lowdon ist auch überzeugt davon, dass die Rivalität anhalten wird. "Wir haben in der Formel 1 schon oft gesehen, dass die Fans Rivalität eigentlich mögen, solange sie natürlich nicht zu weit geht. Ich denke also, es ist einfach eine weitere Ebene des Interesses an der Formel 1", sagt er.

Neue Formel-1-Teams seit der Saison 1990

Cadillac setzt stark auf seine US-Identität und wird seine neue Lackierung während eines Werbespots in der Halbzeitpause des Super Bowls in der nächsten Woche enthüllen. "Das mit dem Super Bowl finde ich einfach so cool", sagt Lowdon.

"Wir haben jedem gesagt, als wir versuchten, als neues Team einzusteigen, dass wir neue Fans auf diese Reise mitnehmen wollten. Es gibt weniges, das amerikanischer ist als der Super Bowl. Es ist so ein riesiges Ereignis und es bringt Sport, Musik und Kultur zusammen. Und ich denke, es ist auch ein Weg, neue Fans zu gewinnen."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Ich glaube nicht, dass irgendein anderes Formel-1-Team in der Vergangenheit etwas Ähnliches gemacht hat, also bringen wir hier einfach etwas Neues ein. Und wenn es neue Fans für den Sport gewinnt, den wir lieben, dann ist das eine gute Sache. Aber ich finde es auch einfach nur cool."

