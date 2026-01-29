  • 29. Januar 2026 · 07:28 Uhr

    von Stefan Ehlen

So erklärt Mercedes das Farbdesign seines Formel-1-Autos

Das neue Design des Mercedes W17 ist kein Bruch, sondern eine klare Botschaft: Performance, Tradition und Markenstärke im Gleichgewicht

(Motorsport-Total.com) - Silber, Schwarz und etwas Türkis: Formel-1-Team Mercedes hat in den sozialen Netzwerken erklärt, was hinter dem Farbdesign des neuen W17 steckt (zur Bildergalerie!). Denn das Rennauto von Andrea Kimi Antonelli und George Russell für die Formel-1-Saison 2026 unterscheidet sich in seinem Look teilweise von seinen Vorgängern - aber nicht in allen Bereichen.

Foto zur News: So erklärt Mercedes das Farbdesign seines Formel-1-Autos

© Mercedes

Der Mercedes W17 für die Formel-1-Saison 2026

Mercedes beginnt seine Erläuterungen vorne am Auto: "Unser Mercedes-Stern sitzt stolz im Mittelpunkt auf der Nase des W17."

An der Frontpartie setzen links und rechts zwei "dynamische Linien" im Petronas-Türkisgrün an. "Sie ziehen sich über das Auto, betonen Geschwindigkeit und Präzision", erklärt Mercedes. "Die Linien harmonisieren den Übergang vom ikonischen Mercedes-Silber zum tiefen Schwarz."

Ein Zusammenspiel aus Silber und Schwarz kennzeichnet auch die Oberseite der Seitenkästen. Das ist als Verweis auf die Mercedes-Tochtergesellschaft AMG zu verstehen, die Performance-Abteilung des Herstellers. Die Seitenkästen tragen oben "die AMG-spezifischen Rauten", erklärt Mercedes.

Alle Formel-1-Autos von Mercedes

Dann wird es emotional, denn das Team erklärt den einzelnen roten Stern, der links und rechts am vorderen Ende der Motorhaube auf der W17-Außenhaut prangt: "Seit dem Monaco-Grand-Prix 2019 ist auf jedem Auto ein spezieller Stern zu sehen, der die Farbe von Niki Laudas ikonischer Kappe widerspiegelt. Wir fahren jede Runde mit Niki an Bord." Mercedes-Berater Lauda war 2019 kurz vor dem Rennen in Monaco verstorben.

Den Abschluss der Erläuterungen bildet wiederum der Mercedes-Stern, aber in vielfacher Ausfertigung: Das Team nennt es ein "ikonisches Sternmuster" - 20 Stück am hinteren Ende der Motorhaube.

Die Geschichte des Mercedes-Designs

Ursprünglich ist Mercedes bei seinem Comeback als Werksteam zur Formel-1-Saison 2010 mit einem mehrheitlich silbernen Rennauto angetreten. Ab 2014 mehrten sich die schwarzen Anteile auf dem Farbdesign.

Alle Formel-1-Autos von Mercedes

2020 setzte die deutsche Marke erstmals ein fast komplett schwarzes Auto ein und wechselte 2022 einmalig vollständig zurück auf Silber. Seither verwendet Mercedes ein Mischdesign aus beiden Farben.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Die Petronas-Streifen im Mercedes-Design gibt es in unterschiedlicher Form und Ausprägung bereits seit 2015. Der Mineralölkonzern ist bereits seit 2010 als Titelsponsor des Mercedes-Teams aktiv.

Der Mercedes W17 für die Formel-1-Saison 2026
